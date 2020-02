DACIA Sandero: Primele Imagini cu Modelul pentru 2021

DACIA Sandero ar urma sa aiba si un nou motor integrat de catre cei de la Dacia, iar acest lucru este evident din cauza firelor care ies de sub capota masinii si intra direct in habitaclu pentru monitorizare. Inclusiv un nou sistem de evacuare ar urma sa fie folosit de catre cei de la DACIA pentru modelul 2021 al DACIA Sandero, si ar putea fi vorba despre un motor TCe de 1 litru pe benzila, acesta putand dezvolta pana la 100 de cai putere si cuplu de 160 Nm.

DACIA Sandero urmeaza sa beneficieze de un upgrade serios pe partea de design, iar asta pentru ca in ciuda camuflajului se pot observa schimbari pentru forma caroseriei, dar si pentru farurile, care ar putea fi dotate cu LED-uri. E posibil ca acestea sa fie folosite doar ca lumini de intampinare, dar chiar si asa, vorbim despre un upgrade substantial in comparatie cu modelele anterioare, care nu aveau implementate tehnologii atat de noi.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Februarie 2020, ora: 07:16

Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral: Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In...