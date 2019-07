Dan Alexe: Cei care se tem de o germanizare a Comisiei Europene au toate motivele să o facă

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal...

Ministrul apărării vreme de șase ani, von der Leyen a rămas în fruntea armatei mai mult decât oricare din cei 17 de miniștri ai apărării care au precedat-o. Unii militari spun că bilanțul ei este o catastrofă, că lipsesc piesele de schimb și că avioanele nu zboară. Ea intenționează însă să modernizeze armata așa cum o vede ea, promițând camere cu televizor, frigider și internet, însă infrastructura rămâne învechită, iar bugetul armatei e mic și cu mult sub standardele NATO. Ea dorește însă implicarea femeilor în armată și a propus chiar creșe în cazărmi, pentru militarii cu copii.

Dacă va fi aprobată de Parlament, ceea ce nu este deocamdată cu totul sigur, la o reuniune plenară pe la jumătatea lunii iulie, Ursula von der Leyen va purta de-a lungul întregului său mandat de cinci ani povara de-a fi fost un candidat de compromis, ales in extremis, pentru singurele motive că este femeie și că aparține nominal grupului conservator PPE, principala formațiune transnațională din Parlamentul European (ea fiind o CDU germană, creștin-democrată).

