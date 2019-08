Dan Barna cere demisia premierului Dăncilă şi face apel către partide pentru organizarea anticipatelor

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Odă limbii române din partea formaţiei Subcarpaţi şi a Surorilor Osoianu. Melodia "Limba Română" are şi un videoclip, care a fost lansat şi pe youtube. Producţia muzicală este însoţită şi de următorul mesaj: "Dăm cu pace pentru suflarea comună....

La sfîrşitul clasei întâi, am anunţat-o pe mama că voi lua premiul întâi, sa-mi facă neapărat o coroniţă . Mama a râs ca–ntotdeauna. ,,De unde să iei tu premiul întâi? Fugi de-aici, poate dă Dumnezeu să treci măcar clasa, să...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

„Întreaga degringoladă a actualei guvernări demonstrează necesitatea organizării unor alegeri anticipate. Situaţia catastrofală în care actuala guvernare a Coaliţiei PSD-ALDE a adus ţara reclamă o relegitimare la urne a majorităţii. Este nevoie de un guvern care să aibă susţinere clară în Parlament, pe baza votului cetăţenilor. E nevoie de un nou proiect clar de guvernare, cu viziune pe termen lung. Falimentul statului ne arată că orice fel de improvizaţii şi guvernări fără viziune dăunează interesului general. Este nevoie de deplina înţelegere a rolului Alianţei USR PLUS, mai cu seamă în aceste momente critice pentru România”, a scris Dacian Cioloş, luni, pe Facebook.

La rândul său, liderul PLUS Dacian Cioloş spune că sunt necesare alegerile anticipate şi ulterior a unui program clar de guvernare.

„Sunt multe lucruri care trebuie reparate în urma PSD-ALDE. Alianţa USR PLUS rămâne consecventă: va intra la guvernare doar în urma unor alegeri parlamentare, anticipate sau la termen. În absenţa acestora, orice guvern s-ar forma acum ar presupune acceptarea unor compromisuri şi ar fi unul susţinut de o majoritate fragilă. Adică, un guvern vulnerabil, ce riscă să fie blocat la fiecare pas. Dacă ALDE speră că, prin ieşirea de la guvernare, nu o să mai plătească nota de plată pentru toate mizeriile din ultimii trei ani se înşală. Românii nu pot fi păcăliţi şi ştiu foarte bine cine poartă răspunderea pentru cele întâmplate din ianuarie 2017 încoace. E totuşi bine că preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a înţeles ceva din lecţia de pe 26 mai şi a renunţat la candidatura la alegerile prezidenţiale”, conchid reprezentanţii USR.

