Dan Dungaciu, dat în judecată de Laszlo Tokes: „Este o chestiune geopolitică”

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de...

Criza prin care trece Republica Moldova are un impact major asupra economiei.

Soarele din Gemeni si Marte din Pesti fac cuadratura si aprind scanteia. Ce provocare astepti, ce vrei sa schimbi la tine? Lupta pentru ceea ce-ti doresti. Dupa eclipsa de Luna plina din Sagetator, astrul noptii intra in Capricorn, iar lucrurile incep sa se aseze in fagasul normal.

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

„Deci avocatul Kincses Elod este unul dintre promotorii acestui proces. Solicitarea celor doi nu am citit-o cu suficientă atenţie, dar e limpede ce vor. Am să mă consult cu avocaţii şi orice tentativă de denigrare a mea, a institutului pe care îl conduc, va fi plătită. O să răspund tuturor punctelor pe care cei doi le-au făcut în solicitarea lor. Voi contracara inclusiv juridic dacă este cazul”, a mai menţionat Dan Dungaciu.

„Constat cu suprindere că o serie de personaje notorii în anii ’90 pentru implicarea în conflictele şi tensionarea conflictelor din martie 1990 din Târgu Mureş, încep să fie astăzi extrem de vizibile, resuscitate. E o chestiune care mă surprinde. Pe domnul Tokes îl ştie toată lumea, pe domnul Kincses Elod probabil că lumea nu îl mai cunoaşte, este din Târgu Mureş (…) Dânsul este unul dintre promotorii separatismului etnic în liceele din Târgu Mureş (…) cu consecinţele pe care le ştim (…) Nu este primul atac venit din partea unor persoane resuscitate. Am mai primit asemenea atacuri în ultima vreme, la articolele mele, legate de chestiunea maghiară, tot aşa insinuându-se că se creează un pol de transmitere de mesaje în legătură cu chestiunea maghiară. Au mai fost asemenea insinuări, nu au ajuns în instanţă, dar au mai fost, de la cineva care era, tot aşa, foarte activ în anii ’90, pe chestiunea maghiară. Din punctul acesta de vedere, eu cred că este mai mult decât o chestiune politică, eu bănuiesc, fără să am deocamdată probe, că este mai degrabă o chestiune geopolitică. Este o ofensivă pe această cale. Şi articolele mele sunt doar pretextul pentru o asemenea ofensivă, nu sunt textul neapărat, sunt pretextul pentru asemenea ofensivă. Deci chestiunea este mai degrabă una de ordin geopolitic şi eu aşa o privesc, cel puţin în momentul acesta. Dar o să mă aplec mai cu atenţie asupra ei şi voi vedea ce urmează”, a declarat, pentru AGERPRES, Dan Dungaciu.

„Se conturează un comandou antimaghiar în sânul Academiei Române, mă refer la Ioan Alexandru Pop (Aurel, n.r.) şi vedeţi că aici este vorba despre Dan Dungaciu, un director al unei instituţii academice. Deci este inacceptabil ca cel mai mare for, cel mai înalt for al ştiinţei româneşti, să aibă în sânul ei astfel de personaje care sunt protagoniştii antimaghiarismului românesc”, a concluzionat Tokes Laszlo.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

