Dăncilă, despre vizita lui Iohannis în SUA: Subiectele care vor fi abordate trebuiau discutate înainte cu Guvernul / Să te duci doar ca sa faci o fotografie, nu este in beneficiul României

Film 18 August 2019, ora: 09:43

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.