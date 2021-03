De 27 martie, pentru indiferenţi

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

A mai trecut un an și vor mai trece, dar nicicând nu vom uita ziua înălțătoare – ziua istorică de 27 martie 1918 când poporul basarabean a spus într-un glas „Vrem unirea cu Țara-Mamă - România”. În perioada cea mai grea când...

Ce alte motive am mai avea să ne amintim de 27 martie? Aceleaşi motive pentru care ne amintim de ziua părinţilor noştri, de ziua copiilor noştri. Este o amintire comună pentru mai mulţi oameni. Este o zi care poate crea sentimentul de comunitate, ziua în care ne amintim că avem origini comune şi că nu cu foarte multă vreme în urmă aceste origini comune au fost victorioase. Dacă ne vom aminti doar de înfrângeri şi necazuri, vom fi nişte oameni epuizaţi înainte de a ieşi pe uşă. Avem nevoie de zile ca 27 martie sau 1 decembrie pentru a ne aminti de victoriile din trecut. Aşa cum fiecare om îşi aminteşte de lucrurile plăcute din viaţa sa şi preferă să uite necazurile, tot aşa şi popoarele au nevoie de amintiri ale victoriilor.

Nici nu aş mai avea nevoie să primesc răspunsurile, pentru că aş constata singur că majoritatea românilor din România şi R. Moldova au ales deja sau sunt pe cale să aleagă să răspundă cu da la toate aceste întrebări. Românii au preferat să plece aiurea în lume şi să muncească pentru un trai mai bun, renunţând de bună voie la calitatea de cetăţeni cu drepturi şi obligaţii într-un stat. Însă cei plecaţi nu au uitat locul de unde au pornit în viaţă şi printre ei am găsit foarte mulţi oameni care vor să îşi amintească de 27 martie.

În fiecare an, în ziua de 27 martie ne amintim de ziua în care Basarabia (întreagă, de la Briceni la Chilia, nu doar până la Cahul) s-a unit cu România, în anul 1918. De ce ar trebui să ne amintim de această zi?, ar putea întreba indiferenţii. Le-aş putea răspunde cu o altă întrebare sau chiar mai multe întrebări: v-aţi dori să trăiţi într-o ţară în care nu aveţi niciun fel de drept să participaţi la procesul de guvernare? O ţară în care să fiţi nişte simpli sclavi, care abia vorbesc limba oficială, diferită de limba voastră maternă? O ţară în care copiii voştri nu au niciun viitor, pentru că nu pot alege şi nu pot fi aleşi?

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Ziua de 27 martie trezeşte în rândurile românilor diferite gânduri. Chiar foarte diferite. Pe unii români ziua de 27 martie îi scoate din sărite foarte tare, astfel că simt nevoia să protesteze. Dacă este şi cât de veridică este această enervare nu putem şti cu siguranţă, cert este că unii români sunt nervoşi în cursul acestei zile, în fiecare an. Alţi români se bucură şi aniversează această zi, doresc să împărtăşească şi cu alţii semnificaţia acestei date. Cei care se bucură nu sunt foarte numeroşi, dar sunt sufletişti, sunt oameni care au un ideal şi doresc să îl vadă îndeplinit. Majoritatea românilor însă sunt indiferenţi la ziua de 27 martie. Nu ştiu ce s-a întâmplat în această zi şi nu simt nevoia nici să se bucure, nici să protesteze. Sunt pur şi simplu indiferenţi. Pentru aceşti oameni scriu rândurile de mai jos.

