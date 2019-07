De ce este munca mai importantă decât talentul?

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc.

Noul asteroid are un kilometru în diametru şi realizează o orbită completă în jurul Soarelui în 151 zile. Astronomii au identificat un nou asteroid care orbitează în jurul Soarelui. Acest asteroid este considerat a fi relativ mare, cu aproximativ un...

Deși s-ar putea să crezi contrar din media, munca grea depășește talentul. Când întâlnești o persoană de succes, este ușor să crezi că s-a născut talentată. În realitate, există numeroase exemple ale oamenilor celebri care au depus multă muncă. De exemplu, legendarul jucător de baschet Michael Jordan a fost dat afară din echipa de baschet din liceu, dar a devenit unul dintre cei mai mari jucători de baschet din lume. Lui Walt Disney i s-a spus că nu are idei originale și că îi lipsește imaginația la ziarul care l-a concediat, iar lui Oprah Winfrey i s-a spus că nu este potrivită pentru televiziune. Aceste povestiri ilustrează faptul că nu toate persoanele de succes întâlnesc succesul imediat. În spate este multă muncă și perseverență, care sunt plătite în cele din urmă.

