De ce guvernele înţeleg greşit Covid-19

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The Moscow Times.

Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si...

O problemă este dorința de a scăpa de un compromis între închiderea pentru a menține oamenii în viață și a ţinerea deschisă a ţărilor, astfel încât viața să continue. Dreapta laudă Suedia pentru că ar fi lăsat virusul să-şi vadă de treabă, facând o prioritate din economie și libertate. Dar Suedia are o rată a mortalității de 58,1 la 100.000 și a înregistrat scăderea PIB cu 8,3% doar în al doilea trimestru, mai gravele capitole, decât Danemarca, Finlanda și Norvegia. Stânga laudă Noua Zeelandă, care s-a închis pentru a salva vieți. A suferit doar 0,5 decese la 100.000, dar în al doilea trimestru economia sa a scăzut cu 12,2%. În schimb, Taiwanul a rămas mai deschis, dar a înregistrat 0,03 decese la 100.000 și o scădere cu 1,4% a PIB.

Pentru început, să luăm cifrele. Creșterea numărului de cazuri diagnosticate în Europa reflectă realitatea, dar efectul global este un artefact al testării suplimentare care preia cazurile care ar fi fost ratate. Modelarea noastră sugerează că numărul total de infecții reale a scăzut substanțial, de la vârful său de peste 5 milioane pe zi în luna mai. Testarea suplimentară este unul dintre motivele pentru care rata mortalității bolii pare să scadă. În plus, țări precum India, cu o vârstă medie de 28 de ani, suferă mai puține decese, deoarece virusul este mai ușor pentru tineri decât pentru vârstnici.

Tratamentele mai eficiente şi vaccinurile care vor putea preveni infectarea sunt mai aproape ca oricând de a intra în lupta anti-Covid. Chiar şi aşa, notează The Economist, aşteptarea tot se va mai măsura în luni, motiv pentru care partea dificilă, localizată la bază, le revine în continuare guvernelor.

