De ce în limba franceză nu există cuvântul „cumătru”...

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Toți trecem prin perioade când lucrurile nu merg tocmai bine în viața noastră și, de regulă, spunem că am avut ghinion. În toamna aceasta, 4 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru...

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Îmi este greu să-i răspund şi, cu atât mai mult, să o contrazic. Dar ştiu că riscăm să înţelegem prea târziu că exodul care ne-ar face fericiţi şi prosperi este nu cel din Moldova, ci spre Moldova. Aceasta e şansa noastră de viitor. Altminteri, dacă plecăm cu toţii, cine o să le asigure părinţilor noştri o bucată de pâine la bătrâneţe?

În capul listei stă cumătrismul - veşnica problemă a Moldovei şi care deseori este masca unul alt cuvânt: corupţie. Anume cumătrismul - politic şi universitar - nu le dă voie să stea împăcaţi în ţara lor. Iată ce mi-a spus o studentă în anul doi la Arta Teatrală: „…trebuie de tăiat din rădăcină corupţia şi cumătrismul, de concediat 70% din colaboratorii instituţiilor de stat - angajaţi tot cu ajutorul cumătrului -, de introdus legi noi, care să stipuleze ca rudele de gradul 1, 2 şi 3 ale miniştrilor şi altor demnitari să nu fie implicate în funcţii de importanţă publică şi atunci nu vor mai fugi tinerii moldoveni peste hotare…”. O altă problemă este programul de învăţământ gimnazial şi universitar supraîncărcat cu chestii teoretice. În Franţa, spre exemplu, e invers: de la 16 ani, copiii sunt acceptaţi pentru stagii în sfera serviciilor, pentru o săptămână-două (depinde de profilul liceului sau al colegiului), de două-trei ori pe an. Adică, de mici ei învaţă să dea şi din coate, nu doar să scrie cu pixul pe hârtie. Astfel se şi educă tinerii: de mici învăţaţi cu viitoarea lor muncă, ei se obişnuiesc a aprecia şi munca altora. Şi fiindcă în limba franceză nu există cuvântul „cumătru”, fiecare poate spera la un viitor bun, garantat de drepturile sale şi de autoritatea statului în apărarea acestor drepturi.

Părea un lucru, pur şi simplu, imposibil, iar istoriile celor care, după absolvirea liceelor, plecaseră la studii în SUA sau Europa erau adevărate legende pentru noi. Peste ani, însă, legendele au prins contur de realitate, aducând cu ele şi speranţa într-un viitor mai bun. Mai ales că, de prin 2005, „migrarea” studenţilor a luat un caracter aproape de masă. Mulţi dintre concetăţenii noştri sunt convinşi că studenţii plecaţi din RM şi care au dat de bine în altă parte nu se mai întorc înapoi. „Cui îi trebuie Moldova?”, aud nu o dată. Şi… nu sunt de acord! Tinerii de azi se gândesc la viitorul lor, e-adevărat, dar asta nu înseamnă că, în mod obligatoriu, acest viitor e văzut separat de viitorul Moldovei. Pur şi simplu, tinerii aşteaptă să le vină clipa, să simtă că este nevoie de ei. M-au convins şi discuţiile cu mai mulţi colegi, de la care am încercat să aflu despre adevăratele cauze ale migrării tinerilor. Am şi făcut un top în acest sens. Tabloul nu e chiar optimist, dar sper să reflecte realitatea şi să ne pună pe gânduri.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)