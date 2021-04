De ce Marea Neagră a devenit o variabilă indispensabilă în calculul geopolitic global?

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Departe de a fi o poveste romanțată, Marea Neagră are un profund caracter practic și factual

Evoluțiile recente din Regiunea Extinsă a Mării Negre arată că Uniunea Europeană a eșuat lamentabil în a proiecta securitate în vecinătatea sa estică. În consecință, este necesar ca UE să demonstreze mai multă determinare și angajament pentru a apropia această zonă de nucleul funcțional și democratic al Uniunii, prin angajarea unor instrumente politice și economice adecvate (ex. un Parteneriat Estic recalibrat).

Nefiind persuasivă pe criterii de soft-power, singura opțiune demonstrabilă a Rusiei este agresivitatea și destabilizarea periferiei, prin încercarea de a menține statele din Regiunea Extinsă a Mării Negre sub nivelul său de dezvoltare. Totodată, Rusia a demonstrat istoric că respectă doar interlocutorii puternici, ceea ce justifică creșterea eforturilor de descurajare fermă din partea aliaților. În consecință, este important ca eforturile României să fie canalizate spre consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, iar SUA să-și asume rolul de a deveni o mare putere la Marea Neagră.

Potrivit unei analize prezentate pentru Centrul de Studii de Globale al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, de către András RÁCZ, analist la German Council on Foreign Relations (DGAP), dânsul apreciază că „în perspectiva realizării coridorului exclavei Nahicevan, acesta va fi condus și administrat de trupele de Pază a Frontierei al FSB-ului rusesc, care vor avea rolul de strangulare asupra Azerbaidjanului și Armeniei, iar în Azerbaidjan, bazele militare ale Rusiei și Turciei – în calitate de membru NATO, sunt staționate foarte aproape una de cealaltă, indicând un potențial major de escaladare cu un timp de avertizare foarte scurt”.

Prezența militară a Moscovei în Nagorno-Karabah are potențialul de a constrânge fluxurile de energie și de a-și asigura avantajul geopolitic regional prin transformarea Armeniei dintr-un stat client în vasal, dar și încercarea de a submina, cel puțin la nivel simbolic, relația transatlantică a Turciei. Dinamica războiului din Nagorno-Karabah arată că nu Azerbaidjanul este marele câștigător, ci Rusia care poate perturba stabilizarea regiunii și dezvoltarea vecinilor săi, transformând conflictul într-o zonă gri cu recurență a activităților clandestine, șantaj politic, intensificarea clivajelor etnice și religioase. Un lucru este cert, noul mediu din Caucazul de Sud încurajează lipsa de încredere reciprocă a actorilor implicați și amplifică dilema de securitate pe fondul unor acorduri de încetare a focului vagi și neclare, o veritabilă zonă gri. Deși, Turcia a investit foarte mult în sprijinul militar pentru Azerbaidjan, în ultimul moment, Rusia a luat premiul printr-o amplasare unilaterală a forțelor sale militare de menținere a păcii.

În același timp, China avansează comerțul și investițiile pentru a obține pârghii diplomatice și politice în regiune. China a devenit extrem de activă din punct de vedere diplomatic și caută modalități de a câștiga puncte de sprijin pentru achiziții, investiții sau cooperare științifică. Astfel, Marea Neagră prezintă simptomul unui nod geopolitic important, unde proiecțiile SUA, ale UE, Rusiei și Chinei se intersectează. Datorită forței sale economice, China are puterea de a avansa proiecte concurente la scară globală, profil care nu se regăsește în cazul Rusiei, însă observăm eforturi de apropiere ale Moscovei de Beijing și rămâne să descifrăm în ce scenarii se va plasa relația acestora.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

