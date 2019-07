De ce nu am întâlnit extratereştrii până acum?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Suntem noi furnicile în acest scenariu? Berezin nu susţine această opinie, din contră, el este de părere că noi suntem viitorul pericol al vieţii pe scară universală. El este de părere că distrugerea pe care am putea să o aducem pe scară universală nu va fi cauzată în mod conştient. Aceasta va fi rezultatul unor sisteme politice şi economice sau chiar al tehnologiei create de noi.

Într-un manuscris care nu a trecut prin procesul de peer review, Berezin explică că el a identificat o soluţie banală şi care nu are nevoie de asumpţii controversate pentru Paradoxul lui Fermi, dar care se poate dovedi greu de acceptat pentru omenire, implicând un destin mult mai teribil decât exctincţia spciei noastre.

Universul în care trăim este foarte mare, indiferent de ce unităţi de măsură folosim, cuprinzând o multitudine de lumi. Una din întrebările pe care ni le-am pus mereu a fost: „Suntem singuri în Univers?”, iar la această întrebare chiar şi cele mai conservatoarea estimări sugerează că în infinitul spaţiului ar trebui să găsim alte forme de viaţă. De aceea se naşte o altă întrebare: „Unde e toată lumea?”. Cum de până în acest moment nu am reuşit să găsim nicio dovadă, fie ea transmisiune radio sau sondă spaţială, care să aparţină unei alte civilizaţii inteligente?

