De ce Paştele catolic şi cel ortodox se sărbătoresc la date diferite

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Iniţial, Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană sărbătoreau Paştele la aceeaşi dată . După Marea Schismă din 1054, Biserica Creştină a fost împărţită în două - cea Apuseană sub autoritatea papei şi cea Răsăriteană sub autoritatea patriarhului de la Constantinopol. Mai târziu, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a reformat calendarul iulian (pe stil vechi) din cauza erorilor acestuia faţă de calendarul astronomic (o rămânere în urmă), făcând trecerea la calendarul modern, ce-i poartă numele.

​Calcularea datei la care creştinii sărbătoresc Paştele ţine două fenomene naturale, unul cu dată fixă - echinocţiul de primăvară , iar altul cu data schimbătoare - luna plină . Aceasta din urmă face ca data Paştelui să varieze în fiecare an. Dar în plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici şi ortodocşi. Biserica Catolică se raportează la echinocţiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează acelaşi eveniment astronomic după calendarul iulian (pe stil vechi).

