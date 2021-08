De ce Putin l-a trimis pe Kozak în Republica Moldova?,,Pentru Rusia, Moldova nu reprezintă o prioritate pe agenda de politică externă”

Analistul occidental Vladimir Socor, susține că Republica Moldova nu reprezintă o prioritate pe agenda de politică externă a Federației Ruse, dar cu toate acestea Kremlinul ar dori să inițieze în republica noastră un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor occidentale în unul dintre statele situate între Europa și Rusia.

Potrivit lui Socor, vizita la Chișinău a șefului adjunct al administrației prezidențiale din Rusia, Dmitri Kozak, ar fi de „tatonare” a noii puteri.

„Domnul Kozak a dorit, din însărcinarea președintelui Vladimir Putin, să testeze noua conducere de stat. R. Moldova nu este o prioritate pe agenda de politică externă a Rusiei. Totuși, Kremlinul ar dori să inițieze în R. Moldova un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor occidentale în una dintre țările situate între Europa și Rusia. Și în Europa, și în Rusia multora li se pare că în R. Moldova conflictul din Transnistria ar fi mai lesne de rezolvat decât conflictele de pe teritoriile Georgiei sau Ucrainei și de aceea conflictul din Transnistria ar putea servi drept un experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident. Eu cred că acesta este cel mai important dintre interesele Rusiei în R. Moldova, altfel interesul geopolitic al Rusiei în R. Moldova este foarte mic. Dintre toate țările din Parteneriatul Estic al UE, R. Moldova prezintă cea mai mică valoare geopolitică pentru Rusia în virtutea geografiei specifice a R. Moldova”, a declarat acesta într-o intervenție pentru Europa Liberă.

Analistul a mai adăugat că R. Moldova are un mare avantaj față de Georgia și Ucraina, deoarece nu are hotar comun cu Rusia.



„Acesta a fost un mare avantaj cu care R. Moldova a pornit la drum din 1991 încoace. Neavând hotar comun cu Rusia, R. Moldova putea să se dedice în liniște reformelor interne și a fost o mare șansă pe care Republica Moldova a ratat-o până acum. Am încredere că noua conducere a R. Moldova, în frunte cu Maia Sandu, va reuși să recupereze acest handicap, dar va avea nevoie de câțiva ani în acest scop. Iar în acești câțiva ani, R. Moldova are nevoie de liniște pentru a se concentra asupra reformelor interne. De aceea, din punctul de vedere al R. Moldova, problema Transnistriei nu reprezintă o prioritate de vârf”, spune sursa citată.

Socor a mai adăugat că nu vede nicio corelație între agenda economică moldo-rusă, pe de o parte, și problema trupelor rusești din Transnistria, pe de altă parte.

„Rezolvarea politică a problemei Transnistriei nu va putea în niciun caz avea loc în viitorul apropiat, sigur nu în următorii patru ani, adică nu în acest termen al președinției dnei Sandu și în acest termen al legislativului. R. Moldova nu este pregătită să reabsoarbă Transnistria în această fază. Întâi trebuie să avem domnia legii în R. Moldova, statul trebuie reconstruit din temelie, dna Maia Sandu a preluat o ruină de stat, el trebuie reconstruit din temelie. Va fi necesar, cel puțin, un termen prezidențial și, cel puțin, un termen legislativ, timp în care rezolvarea politică a problemei Transnistriei trebuie să fie amânată”.

În același timp, asta nu înseamnă că timpul respectiv trebuie irosit, mai ales că există riscul ca R. Moldova să fie supusă unor presiuni de a face noi cedări în procesul așa-numiților „pași mici”.

„Deci, perioada aceasta, până când va deveni posibilă rezolvarea politică a problemei Transnistriei, trebuie folosită pentru a nu permite știrbirea în continuare a suveranității R. Moldova în privința Transnistriei. Acest titlu de suveranitate trebuie păstrat neștirbit atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere practic. Procesul așa-numiților „pași mici” era menit să știrbească prerogativele și titlurile suverane ale R. Moldova în Transnistria. De aceea acest proces trebuie oprit. Și dna Sandu a spus că are rezerve foarte mari față de acest proces”.

Vladimir Socor a ținut să sublinieze că autoritățile R. Moldova au obligația să ceară retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului.

„Chișinăul are obligația de a cere în continuare retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova și înlocuirea acestora cu o operațiune internațională. Și guvernele de până acum au cerut aceste lucruri, dar guvernele de până acum nu au întreprins nimic pentru a avansa un asemenea proces. Guvernele de până acum s-au mulțumit să vorbească despre acest proces fără consecințe practice. R. Moldova trebuie să inițieze niște pași concreți și să ceară unui for internațional, probabil UE, să purceadă la pregătiri pentru un contingent civil de observatori care să înlocuiască trupele rusești”, a conchis Socor.

Sursa: ziarulnational.md.