DECLARAŢIE a Directorului general al Consiliului de Administraţie al ANRE, Veaceslav Untilă

Constat cu îngrijorare că atacurile întreprinse în ultima perioadă în adresa mea şi a colegilor mei de la ANRE pe linie politică au trecut într-o nouă fază – denigrarea prin intermediul mass-media. Iar cel mai recent exemplu în acest sens este emisiunea pusă pe post de TV-8 în seara zilei de 21 martie – „Cutia Neagră”.

Consider că informaţiile răspândite în articolul nominalizat mai sus sunt eronate, nu corespund realităţii, fapt prin care se aduce atingere onoarei şi demnităţii mele personale.

În conformitate cu Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova:

-Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date;

-Jurnalistul pune titluri care corespund conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care induc publicul în eroare;

-Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice;

-Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte.

Regret mult că un post de televiziune şi o emisiune pe care am apreciat-o până recent a ajuns să facă astfel de jocuri murdare. Or, chiar şi pentru un simplu telespectator este evident caracterul tendenţios, lipsa de probe şi interpretările eronate ce s-au făcut în cadrul acestei emisiuni. Iată doar unele exemple. Fără o documentare suficientă, în mod eronat a fost relatat despre faptul că aş avea atribuţie la zeci de terenuri din capitală, sugerându-se că în jurul acestora ar exista diverse scheme ilegale. Dar, totodată, în aceeaşi emisiune se vorbeşte doar despre două terenuri, care, apropo, din câte ştiu, au fost achiziţionate de la unităţi comerciale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu au nimic în comun cu proprietatea publică. Cu atât mai mult că nici eu, nici compania familiei mele, nu avem careva tangenţe cu respectivele terenuri.

Un alt exemplu de manipulare este că în emisiune se anunţă despre afaceri de sute de milioane, pe care chipurile le-aş fi făcut împreună cu membrii familiei mele. Dar tot în aceeaşi emisiune se menţionează că „Retraco”, unica companie pe care o deţine familia mea, pe toată durata activităţii sale, a avut venituri de opt milioane lei. Aceste venituri apropo au fost obţinute legal şi declarate în modul corespunzător.

Tot în cadrul emisiunii s-a încercat să se promoveze ideea că în toţi aceşti ani aş fi stat comod pe un plan secund în politică şi aş fi promovat nu ştiu ce interese. În primul rând, nu am stat deloc comod în planul doi, eu fiind acel care am publicat, fiind în opoziţie, mai multe volume care au deranjat serios puterea de atunci. Amintesc şi cu această ocazie că anume cărţile mele au fost unicele interzise în biblioteci pe timpul guvernării comuniste. În al doilea rând, cea mai mare parte a activităţii mele politice am fost în opoziţie, nu am avut nici o treabă cu guvernarea şi nu aveam cum să-mi promovez afacerile, cum se insistă în pretinsa investigaţie. Mai mult ca atât, compania familiei mele, „Retraco” niciodată nu a câştigat nici o licitaţie anunţată de stat şi nu a beneficiat de nici un leu din banii publici.

Acestea sunt doar unele exemple, dar practic fiecare aşa-zisă dezvăluire făcută în pretinsa investigaţie este minciună, manipulare sau interpretare eronată a realităţi.

Regret mult că, fiind tot timpul deschis în relaţia cu presa şi venind de fiecare dată în sprijinul mass-media ori de câte ori aceasta devenea ţinta unor atacuri sau abuzuri (ex. Antena C, Pro-TV, Teleradio-Moldova etc.), am ajuns să constat că o instituţie media ce se pretinde respectabilă (TV-8) nu este deloc un etalon de corectitudine. Iar faptul că moderatoarea emisiunii a ajuns a doua zi să vină cu îndemnuri publice, fără a ascunde că scopul este de a pune presiune pe mine şi pe colegii mei, este încă o dovadă că nu informarea obiectivă a publicului a fost interesul său.

Declar cu toată responsabilitatea că nu voi tolera minciunile ce au fost spuse despre mine şi voi folosi toate căile legale pentru a-mi apăra onoarea, demnitatea și reputația profesională lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient. În acest sens, o sa inițiez o acțiune împotriva celor care cu rea-credință mă denigrează prin ”fabricarea” unei emisiuni și promovarea continuă a aberațiilor din ea.

Am fost şi rămân un om corect şi cinstit şi nu voi permite nimănui, indiferent de interesele urmărite, să-şi bată joc de tot ceea ce am reuşit să fac în viaţă, respectând cu stricteţe buchea legii.

