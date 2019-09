DEJA E MAI BINE / SUTE DE MII de lei pentru restaurarea unui monument sovietic „folosit” la sărbătoarea lui Dodon

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta şi manevra în scop politic până la...

Luna Septembrie aduce schimbari mari pentru toate semnele zodiacale. Iata ce ti-au rezervat si tie. BERBEC Ai energie sa faci lucruri noi si sa iti exprimi creativitatea. Vei invata sa iti folosesti emotiile mai bine. Vei avea o luna in care ambitiile tale isi vor atinge telul. Pune...

„Au golit caznaua municipiului Chișinău pe tot felul de interese de partid și electorale, așa încât prin luna noiembrie se preconizează că municipiul nu va mai avea bani nici de salarii, gaura financiară fiind de minus 200 de milioane de lei. Ultima escapadă financiară este acordarea a 344 de mii de lei pentru așa-numitul monument al eliberatorilor de sub ocupația fascisto-germană din fața Academiei de Științe. Deși acest edificiu rămas din URSS nu se află la balanța contablă și nici în proprietatea Chișinăului, la porunca lui Dodon și a fracțiunii socialiștilor din CMC, Talmaci, de frică, a semnat acordarea acestor bani pentru repararea unui monument sovietic, fără măcar respectarea procedurilor legale de achiziții. Asta în timp ce orașul nu are bani elementar să încheie anul financiar. După împărțirea cu cei din blocul „ACUM” a preturilor de sector, socialiștii au golit și caznaua municipală, doar din interese electorale. Cerem organelor abilitate să facă ordine și să nu permită un asemenea dezmăț financiar! Cei de la ACUM de ce tac?”, întreabă Cebanu.

Primăria Chișinău a alocat, în luna august curent, 344 de mii de lei pentru restaurarea monumentului sovietic din fața Academiei de Științe a Moldovei, dedicat „eliberatorilor de sub ocupația fascisto-germană”, acolo unde președintele Igor Dodon și socialiștii au depus flori pe 24 august curent, informează Ziarul Național

