Democratul Sergiu Sîrbu: ”Personal, am doar păreri bune despre domnul Chicu”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

”Partidul Democrat nu face niciun fel de alianță cu Partidul Socialiștilor, nici formală, nici informală. Nu am auzit să fie vreun membru al Partidului Democrat în posibilul viitor Guvern. Dacă vor fi persoane care au lucrat anterior sub anumită formă în Guvernul democrat, noi ne bucurăm, dar nu ne asumăm noi guvernarea cu siguranță”, a subliniat Sergiu Sîrbu.

”Personal, am doar păreri bune despre domnul Chicu. Rămâne să vedem care va fi componența Cabinetului de miniștri și programul și imediat ne vom întruni în ședință și vom decide”

Dacă viitorul Cabinet de miniștri propus de premierul desemnat Ion Chicu va avea oameni profesioniști și dacă va fi respectat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, acesta are mari șanse să fie votat inclusiv de deputații din partea Partidului Democrat. Declarația a fost făcută de deputatul democrat Sergiu Sîrbu, înainte de ședința de astăzi a Parlamentului, informează tv8.md

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)