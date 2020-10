Depozitul de gaze naturale descoperit în Marea Neagră, mai mare decât se credea

În ultimii ani, Turcia a cumpărat trei nave de foraj maritim şi a extins în mod semnificativ operaţiunile de explorare energetică în Marea Neagră şi în apele disputate din estul Mediteranei. Turcia importă în prezent aproape toată energia de care are nevoie şi orice descoperire de gaze naturale ar ajuta şi la reducerea unui deficit de cont curent cronic care pune presiune asupra lirei turceşti.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 13 Octombrie 2020, ora: 08:55

Luna intra in Fecioara si face sextil cu Mercur in Scorpion, pe masura ce acesta se pregateste sa intre in retrograd maine. Este timpul perfect pentru o furtuna, iar aceasta este doar linistea dinaintea ei. Nu trebuie insa sa te ingrijorezi. Daca cineva poate face fata unei astfel de...