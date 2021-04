Deputatul USR-PLUS Tudor Benga se bazează pe voturile AUR la alegerea primarilor în două tururi

Așa că având această experiență directă în minte și cunoscând foarte bine joculețele politice din coaliția curentă, eu ce pot spune sunt următoarele: dacă până la finalul anului 2021, adică până la finalul sesiunii ordinare din toamnă, alegerea primarilor în două tururi nu ajunge la votul final din camera decizionala a Parlamentului atunci înseamnă că ne batem joc de alegători și de tot ceea ce promitem și USRPLUS-ul și PNL-ul de patru ani de zile. Știu foarte bine că UDMR-ul nu vrea, nu este nici o problemă, AUR vrea și voturile lor sunt suficiente să compenseze. Dacă nu avem onestitatea politică de a face măcar acest pas procedural până la finalul acestui an calendaristic 2021 atunci înseamnă că doar continuăm mingicareala politică business as usual și atunci să nu ne mirăm de votul de blam pe care ni-l vor da alegătorii în 2024 când se vor regăsi cu ștampila în mână să-și spună părerea despre ce va fi realizat sau nu coaliția de guvernare“, a scris pe Facebook deputatul Tudor Benga.

Problema este următoarea: comisia de cod electoral este într-o lume ideală modul corect de a face reformă. Te așezi cu toți stakeholderii la masă, discuți cu toate segmentele societății, măsori de zece ori și tai o singură dată, creezi pe scurt un cadru unitar și coerent pentru toate competițiile electorale din țara asta. Realitatea politică mult mai prozaică a unei jungle politice cum e România e că astfel de comisii pot deveni în egală măsură locuri unde faci realmente reformă dar și locuri în care îngropi definitiv reforme. Și zic asta cu experiența la prima mână a comisiei electorale speciale din legislatura trecută. Unde am reușit să facem o reformă semnificativă sub presiunea enormă a societății, accesul la vot al Diasporei, după care exact aceeași comisie a devenit cimitirul procedural al tuturor celorlalte proiecte de reformă electorală până la finalul legislaturii.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc. Totuşi contemporanii îl cunosc puţin altfel. Mare parte din talentul său scriitoricesc s-a...

Cultură 23 Aprilie 2021, ora: 07:21

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...