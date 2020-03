Der Spiegel: Coronavirusul este dur, dar Putin este oare mai dur?

În această perioadă numeroși specialiști din țară și din străinătate atrag atenția asupra rolului crucial pe care îl are distanțarea socială pentru minimizarea impactului de epidemie COVID-19.

„Dar ceea ce deranjează cel mai mult pe alegători este că Putin anunță un eveniment de masă, în timp ce alte evenimente, în special mitingurile de proteste, sunt anulate sub pretextul COVID-19. Plebiscitul va obliga milioane de oameni să iasă din case. (…) Pericolul de a infecta cetățenii în vârstă va fi, de asemenea, ridicat.

Pe de o parte, virusul începe să distrugă credibilitatea autorităților. Teza propagandei televizate potrivit căreia Rusia, datorită acțiunilor exemplare, a preluat sub control infecția, iar virusul face ravagii doar în străinătate, nu este deloc convingătoare.

„Din punct de vedere juridic, reforma constituțională a fost deja realizată. Dar Putin își dorește ca pasul ilegal să aibă legitimitate superioară celei oferite de instituțiile statului, cunoscute pentru lipsa lor de voință și proastă reputație. Are nevoie de legitimare din partea rușilor înșiși, adică de un vot popular. Iar aici, politica și pandemia intră brusc în conflict ”.

„Este o încălcare clară a Constituției, care prevede doar două mandate prezidențiale”, subliniază publicația. „La început, răspândirea virusului l-a ajutat pe Putin în această încălcare: rușii nu pot ieși acum la mitinguri, iar statul are motive mai mult decât de obicei să le interzică. Democrația are nevoie de transparență, iar virusul o limitează”.

La 22 aprilie, Vladimir Putin a convocat un plebiscit privind modificările constituției. „Astăzi, mulți ruși se întreabă dacă este cu adevărat necesar să oblige cetățenii să voteze în mijlocul valului infecțios. Această întrebare a apărut și în timpul discursului lui Putin în Crimeea. Președintele a încercat să-i liniștească pe cei prezenți: în Franța, a spus el, au loc alegeri municipale (amânate între timp – n.r.), acolo situația este tensionată, „în comparație cu Franța, noi nu avem nimic (tensionat – n.r.)”. Și am putea să distanțăm puțin cabinele de vot. Dacă este necesar, există posibilitatea de a amâna termenul votarii, a spus Putin.

