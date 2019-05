Der Spiegel: Cum domină extrema dreaptă germană reţelele de socializare

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Dar care este secretul succesului AfD pe Facebook? Unii factori sunt ușor de identificat: chestiunile care generează emoţie de tipul celei favorizate de AfD - cum ar fi migrația sau criminalitatea - generează în mod semnificativ mai multe reacții decât postările despre politica financiară sau culturală. În plus, AfD tinde să reacționeze la evenimente politice mult mai repede decât alte partide. Și încurajează o implicare sporită din partea celor care îi urmăresc prin faptul că lansează mai multe întrebări sau îi determină pe oameni să comenteze sau să le distribuie.

Datele lui Davis, pe care DER SPIEGEL le-a examinat, oferă o nouă imagine de ansamblu asupra a mii de conturi pe Facebook deţinute de partidele politice din Germania. Partidele nu gestionează doar o pagină pe rețelele sociale, ci sute - inclusiv cele ale partidului federal, ale asociațiilor de land și ale grupurilor locale și regionale. Apoi, există și conturile personale ale politicienilor individuali. Davis le-a combinat și le-a stocat într-o bază de date. Și aici AfD are un uşor avans: partidul deţine aproximativ 1.500 de conturi pe Facebook, în comparație cu 1.400 ale SPD și 1.000 ale CDU / CSU.

