Dereglări hormonale: 9 semne de dezechilibru hormonal în organism

Dereglari hormonale: Hormonii sunt mesagerii chimici ai corpului uman. De la nastere pana la moarte, oamenii trec prin diverste transformari hormonale.



Dereglari hormonale: Acumulezi kilograme in plus in mod regulat

Daca, in ciuda dietei sanatoase si a unei activitati fizice intense, tu te ingrasi zi de zi s-ar putea ca de vina sa fie dezechilibrul hormonal. S-ar putea ca organismul tau sa fi dezvoltat rezistenta la insulina. Sau te-ai putea confrunta cu probleme la tiroida. Ar trebui sa mergi la medicul de familie pentru un consult de specialitate. Intre timp ar fi o idee buna sa eviti alimentele procesate, cele cu adaos de zahar si cele produse din faina alba.

Loading...

Dereglari hormonale: Insomnia

Daca te confrunti cu insomnia sau iti este greu sa adormi noaptea s-ar putea sa te confrunti cu un dezechilibru hormonal. Incearca sa-ti optimizezi somnul si sa iei antioxidanti. Asigura-te ca dieta ta include proteina de calitate din carne slaba, in special la masa de seara. In plus, apeleaza la exercitile fizice pentru a-ti imbunatati somnul.

Dereglari hormonale: Stresul cronic

Stresul cronic influenteaza negativ functionarea glandelor suprarenale ceea ce scade nivelul progesteronului si a altor hormoni importanti. Incearca sa gasesti modalitati de gestionare a stresului. O dieta sanatoasa si o schimbare de mediului pot reduce stresul.

Dereglari hormonale: Transpiratie excesiva

In cazul in care transpiri excesiv noaptea este posibil ca organismul tau sa fie dezechilibrat din punct de vedere hormonal. Scrie pe o foaie de hartie care este rutina ta zilnica, ce mananci si bei, cum te simti si ce emotii iti cresc temperatura corpului. Incearca sa inveti sa gestionezi emotiile care iti dau batai de cap.

Dereglari hormonale: Pofte

Sa mananci mai mult decat ai nevoie sau sa simti ca iti este foame chiar daca abia te-ai ridicat de la masa inseamna ca ceva nefiresc se intampla in organismul tau. Este posibil sa experimentezi o dezechilibru hormonal precum oboseala a glandelor suprarenale sau o rezistenta la insulina. Eliminarea zaharului, lactatelor /produselor din faina alba si alcoolul te ajuta sa iti controlezi poftele si sa-ti imbunatatesti digestia.

Dereglari hormonale: Depresia

Momentele de depresie si respingere sunt semne ale dezechilibrului hormonal. In cazul in care cauza nu este una clinica este posibil sa nu-i oferi organismului ceea ce are nevoie. Asculta-ti eu-ul interior si trateaza-ti bine corpul, oferindu-i o dieta sanatoasa, sport si nutrientii necesari.

Dereglari hormonale: Oboseala

Te simti obosit desi nu a trecut decat o jumatate de zi? Sau simti ca te misti cu incetinitorul in timp ce lucrezi? Dezechilibrul hormonal ar putea fi motivul acestei oboseli. O dieta bogata in nutrienti si eliminarea produselor procesate poate ajuta sa stabilizarea glicemiei. De asemenea, intoleranta la gluten cauzeaza oboseala.

Dereglari hormonale: Libido scazut

Este unul dintre semnele cele mai usor de observat ale dezechilibrului hormonal. Lipsa de echilibru in hormonii sexuali, ai tiroidei sau a glandelor endocrine pot duce la scaderea poftei de sex. Si lipsa somnului duce tot la reducerea libidoului.

Dereglari hormonale: Probleme digestive

Digestia inceata si problemele gastrice sunt printre cele mai intalnite simptome ale dezechilibrului hormonal. Problemele hormonale in timpul perimenopauzei cauzeaza problemele digestive pentru femeile intre 45 si 55 de ani.

sfatulparintilor.ro