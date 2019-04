Descoperire extrem de rară în Balcani care completează imaginea regiunii în Paleolitic

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, susține că este dispus să continue discuțiile cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), dar în același timp afirmă că nu are deloc încredere în liderul neformal al...

După descoperire, urmele au fost analizate în detaliu, ducând la identificarea mai multor picturi figurative, inclusiv un bizon, o capră de munte şi două figuri antropomorfice, confirmând astfel era paleolitică a lucrărilor de artă. De asemenea, excavarea terenului de sub picturi a dus la descoperirea unui număr de vestigii paleolitice, precum o unealtă din silex, ocru şi mai multe fragmente de cărbune.

O echipă internaţională de arheologi, condusă de experţi de la University of Southampton şi University of Bordeaux, a scos la iveală unul dintre primele exemple de artă murală figurativă din Paleolitic găsită în Peninsula Balcanică. Aceasta poate fi de acum 34.000 de ani.

