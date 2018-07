Descoperire inedită în Egipt: E vorba de un sarcofag negru, de mari dimensiuni, ce datează din Epoca Elenistică

În străvechiul oraș Alexandria a fost făcută, recent, o descoperire remarcabilă. Este vorba despre un sarcofag cioplit în piatră neagră. Artefactul a fost realizat în Epoca Elenistică, ce a luat sfârșit în anul 31 î.Hr., odată cu ocuparea Egiptului de către romani.



În anul 332 î.Hr., Egiptul era cucerit de către armata lui Alexandru cel Mare, o oștire mixtă din care făceau parte macedoneni, eleni, traci și alte neamuri. După sfârșitul prematur al vieții lui Alexandru, conducerea Egiptului a fost preluată de către Ptolemeu, unul dintre generalii străluciți ai acestuia. Acesta a întemeiat o dinastie care a adus Egiptul la un înalt nivel de civlizație și prosperitate. Rolul de elită politică, militară și culturală îl jucau macedonenii și elenii stabiliți în Egipt. Ultima conducătoare a Egiptului elenistic a fost regina Cleopatra. Civilizația elenistică a rezistat în Egipt și după cucerirea romană, până târziu, în secolul VII, când a avut loc invazia musulmană.



Egiptul, sub Dinastia Ptolemeica



Descoperirea neobișnuitului sarcofag confecționat din piatră neagră s-a produs întâmplător. Vreme de peste 2000 de ani, artefactul a stat, în uitare, sub stratul gros de pământ. Arheologii care au participat la lucrările de excavare au afirmat că este cel mai mare sarcofag de granit descoperit vreodată în Alexandria. Masivul obiect de piatră are o înălțime de peste 1,80 metri și o lățime de peste 1,65 m.





În același mormânt a fost descoperit încă un artefact, datând tot din Epoca Ptolemeică: un bust de alabastru, care se pare că a constituit o reprezentare a nobilului al cărui trup a fost depus în sarcofag. Aceste obiecte își au misterul lor, întrucât nu a putut fi stabilită identitatea aristocratului înhumat. Foarte probabil, a fost o persoană de rang înalt, cu origini macedonene sau elene. Nici bustul de alabastru nu oferă prea multe indicii, de vreme ce este atât de deteriorat încât trăsăturile chipului nu mai pot fi reconstituite, analizate. Cert este că persoana înhumată avea un statut social înalt, date fiind dimensiunile sarcofagului și calitatea materialului folosit. Misteriosul sarcofag de piatră neagră, vechi de peste două milenii, constituie o descoperire de mare interes, care contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a culturii egiptene din vremea Dinastiei Ptolemeice.

Sursa: cunoastelumea.ro