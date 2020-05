Descoperirea uluitoare care adânceşte misterul manuscriselor de la Marea Moartă. „Prima dată am crezut că nu văd bine“

„Cu noile tehnici de studiere a textelor antice, disponibile acum, am simţit că trebuie să ştim dacă aceste scrisori pot fi descifrate”, a spus Taylor. „Există doar câteva scrieri pe fiecare fragment, dar sunt ca nişte bucăţi lipsă dintr-un puzzle pe care îl găseşti sub o canapea”.

Câteva decenii mai târziu, în 1997, colecţia Reed a ajuns la Universitatea din Manchester. Însă abia relativ de curând, istoricul şi arheologul Joan Taylor, de la King’s College London, a realizat că ar putea fi vorba de mai mult decât de o simplă colecţie de manuscrise fără niciun text. „Privind unul dintre fragmentele de mansucris printr-o lupă, mi s-a părut că văd o literă mică, care abia se distingea - litera L în limba ebraică,” a spus Taylor. „Sincer, din moment ce se credea că aceste fragmente sunt goale şi chiar au fost tăiate pentru studii, am crezut că doar mi se pare. Dar ulterior am avut aceeaşi impresie în timp ce priveam şi alte fragmente, păreau să aibă şi ele litere”, a adăugat Taylor.

