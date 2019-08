Despre o posibilă paralizie geopolitică

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odată ce are interdicție prin această țară, el este nevoit să ocolească prin statele UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și României, după care va ajunge în...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți din căminul de bătrâni al comunității evreiești „Moses Rosen” cu ocazia...

Între timp, ideologia putinistă are mari probleme la ea acasă, la Moscova. Oficialii ruși vorbesc deja de “agenturi străine” care mobilizează mari mase de oameni pe stradă. Cunoaștem discursul, l-am auzit la București, în urmă cu 30 de ani, în decembrie. Este posibil ca osatura imperiului rus să se fisureze din nou, tocmai cânt țarii se preocupă de resturile din exterior ale imperiului – la Kiev, Chișinău, Tbilisi etc.

În timp ce ucrainenii, georgienii, armenii etc. par a gusta din de în ce mai firesc aerul tare al libertății și al Europei, românii de peste Prut se complac în lenevia specifică unei gubernii cu ceva rebeliuni la bord.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)