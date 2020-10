Dezvăluiri incredibile despre cea mai mare fraudă bursieră din Germania

Când ZF a întrebat cum a ajuns NN Pensii Pilonul II din România să cumpere acţiuni Wirecard din Germania - de parcă investiţiile din România s-ar fi epuizat - şi cine a venit cu această oportunitate de investiţii de nerefuzat şi câţi bani s-au pierdut (sau câştigat), răspunsurile NN Pensii, ASF şi al Asociaţiei Administratorilor de Pensii au fost trei scrisori lungi, aproape copii la indigo, că nu înţelegem cum se administrează portofoliile de investiţii şi că nu a fost nimic în neregulă cu acest plasament din punct de vedere legal. Nici nu am susţinut acest lucru, ci doar am întrebat câţi bani s-au pierdut.

P. S. În România NN Pensii Pilonul II, al doilea cel mai mare fond de pensii, cu peste 3 milioane de contributori, a cumpărat în 2018 şi 2019 acţiuni Wirecard în valoare de 120 de milioane de lei, când erau pe vârful bursier, deşi pe piaţă existau dezvăluirile din Financial Times.

Wirecard a intrat în insolvenţă şi s-a prăbuşit la bursă, lăsând în urmă mulţi investitori care şi-au pierdut banii, crezând mai degrabă în povestea spusă de companie şi autorităţi decât în Financial Times.

Când toată lumea părea să creadă că dezvăluirile din Financial Times nu duceau nicăieri - totuşi, trecuseră 5 ani de la primul articol - iar autorităţile nu descoperiseră ceva în neregulă, la începutul aceste veri, în urma unui audit special al KPMG, o altă firmă de audit angajată în locul EY, s-a descoperit că nişte documente bancare din Filipine nu erau altceva decât nişte falsuri grosolane şi că 1,9 miliarde de euro nu existau. De fapt, nu ar fi existat niciodată. Dar cu aceşti bani Wirecard raporta rezultate din ce în ce mai bune, iar acţiunile creşteau.

Ca o ironie, Dan McCrum spune că salutul de bună dimineaţa din redacţia Financial Times a fost înlocuit cu “N-aţi fost încă arestaţi?”.

Presa din Germania era de partea Wirecard, aşa că Financial Times şi jurnaliştii implicaţi în acest caz au ajuns pe o listă neagră, fiind acuzaţi că fac parte dintr-o conspiraţie internaţională anglo-saxonă care vrea să pună la pământ singura companie germană de tehnologie care putea să rivalizeze cu giganţii americani.

Articolul este scris de Dan McCrum, jurnalist de la Financial Times, care împreună cu Stefania Palma sunt principalii autori ai dezvăluirilor din Financial Times, şi care au scos la iveală această fraudă ce a fost acoperită din incompetenţă, dacă nu chiar “din corupţie”. Articolul original din FT îl puteţi citi aici . De asemenea, Business Magazin a făcut un rezumat.

Cel mai interesant articol pe care l-am citit în acest an (şi ca o satisfacţie profesională) este legat de povestea Wirecard, cea mai mare fraudă şi cel mai mare faliment bursier din Germania.

Ziaristul de la Financial Times care a dezvăluit frauda Wirecard vorbeşte despre ameninţările, hărţuirile şi urmăririle cu care s-a confruntat timp de 5 ani în cel mai mare scandal din Germania, unde investitorii au pierdut 25 mld. euro

