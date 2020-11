Dieta cu banane. Scapi de 5 kg în 2 săptămâni fără să te înfometezi

Dieta cu banane este o metoda de slabire usor de urmat, intrucat nu presupune foarte multe restrictii. Pe parcursul acestei cure, nu te vei confrunta cu senzatia de foame. Nu este, insa, o dieta-minune pentru ca nu presupune topirea unui numar mare de kilograme intr-un timp scurt.

Beneficiile consumului de banane

Din punct de vedere nutritional, o banana contine aproximativ 100 kcal, carbohidrati, proteine, vitaminele A, B2, B3 B6, B9, C, minerale precum mangan, potasiu, magneziu, fier.

Consumul regulat de banane are multiple beneficii, precum:

Amelioreaza simptomele depresiei, deoarece contin triptofan, o proteina pe care organismul o transforma in serotonina. Acest hormon este asociat cu imbunatatirea starii de spirit si declansarea sentimentelor de fericire;

Amelioreaza simptomele sindromului premenstrual gratie vitaminei B6, care regleaza nivelul de glicemie in sange, ajutand la prevenirea schimbarilor bruste de dispozitie;

Previne hipertensiunea, reducand, totodata, riscul de accident vascular cerebral, datorita continutului bogat de potasiu si aportului foarte redus de sodiu, minerale care regleaza presiunea arteriala;

Previne si trateaza anemia, gratie fierului pe care-l contin si care stimuleaza productia de hemoglobina in sange;

Imbunatatesc considerabil memoria si concentrarea, datorita continutului bogat in potasiu;

Neutralizeaza hiperaciditatea gastrica, fiind recomandate pentru ameliorarea simptomelor arsurilor gastrice si pentru controlul ulcerului gastric;

Previne boli precum cancerul renal, degenerarea maculara si bolile osoase.

Dupa cum poti constata, dieta cu banane te va ajuta nu doar sa scapi de surplusul de kilograme, dar si sa-ti ameliorezi starea de sanatate.





Dieta cu banane consta, in fapt, in consumul a una – doua banane la micul-dejun si al unei banane la gustarea de dupa-amiaza. Sunt singurele momente ale zilei in care poti consuma acest fruct.

In rest, mananci normal, trei mese pe zi si doua gustari, dar tinand cont de o serie de reguli:

Incepe-ti ziua cu un pahar mare de apa la temperatura camerei;

Ia micul-dejun format din una-doua banane;

La pranz, alege carne de pui, de curcan sau de vita pregatita dietetic. Alterneaza cu peste la gratar sau la cuptor. Insoteste felul principal de o garnitura: salata, muraturi sau, in cazul pestelui, sos de usturoi. Pe parcursul celor doua saptamani de dieta, poti alege o zi in care sa mananci orez cu legume si muraturi, o alta zi in care sa mananci paste si o a treia zi in care sa mananci mamaliga cu branza si smantana cu continut slab de grasimi si un ou fiert;

La gustare, o banana;

Ia cina inainte de ora 20.00 si consuma acelasi tip de meniu pe care l-ai avut la pranz, schimband tipul de carne consumata si garnitura.

Pe parcursul celor doua saptamani de dieta, consuma minimum doi litri de lichide pe zi. De asemenea, de mare ajutor va fi si ceaiul verde, acesta fiind recunoscut pentru proprietatile sale de accelerare a metabolismului. Bea una – doua cani de cei verde neindulcit. Este interzis consumul oricarui alt tip de bautura. Cel mult, poti imbunatati gustul apei de zi cu zi cu zeama de lamaie sau cu frunze de menta. Apa infuzata este o alta varianta pe care o poti lua in calcul.