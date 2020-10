Dieta cu MERE. Scapă de 5 kilograme în cinci zile

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.

In plus, este eficienta si nu necesita investitii financiare majore. Aceasta cura de slabire dureaza cinci zile, la capatul carora cantarul iti va arata cu pana la cinci kilograme mai putin.

Dieta cu mere pe zile

In prima zi de dieta, nu ai voie sa consumi altceva decat mere. Dar nu mai mult de 1,5 kg. Consuma merele la cele trei mese principale.

In a doua zi de dieta, meniul este ceva mai variat. Astfel, la micul-dejun trebuie sa consumi doar mere, la pranz un mar, o salata de legume si doua felii de branza slaba stropita cu zeama de lamaie. La cina, ai voie sa consumi doar trei mere.

Incepe cea de-a treia zi consumand un mar, o felie de paine integrala cu o felie de sunca de curcan. La pranz, poti manca o salata verde, cu ceapa si doi morcovi rasi si un mar la desert. Cina consta din trei mere.

In cea de-a patra zi, la micul-dejun poti manca un mar, o felie de paine integrala cu o felie de sunca slaba de pui sau de curcan. Pentu pranz, pregateste-ti o salata de legume fierte, dar fara cartofi si 200 g ton in conserva. Si, desigur, nelipsitul mar. La cina, mananca un bol de lapte degresat cu cereale si trei mere.

In fine, in cea de-a cincea si ultima zi a dietei cu mere, pregateste-ti la micul-dejun un ou fiert. Il poti manca alaturi de o felie de paine integrala. Nu uita de mar. La pranz, poti consuma o salata de cruditati cu 200 g carne de vita sau de pui si un mar. Cina consta din trei mere.

Recomandari pentru rezultate optime

Pentru o pierdere mai rapida a kilogramelor in plus, este recomandat ca, pe toata durata dietei, sa consumi cat mai multa apa si doua cani de ceai verde in fiecare zi. Nu te apuca, totusi, de aceasta cura de slabire fara sa consulti medicul, mai ales daca stii ca ai probleme cu stomacul.

Pe langa pierderea kilogramelor in plus, dieta cu mere ajuta la detoxifierea organismului si combate constipatia.

Nu uita ca orice cura de slabire are rezultate mai bune si mai rapide daca este insotita si de exercitiu fizic. Chiar daca nu esti un impatimit al salilor de fitness, o plimbare de 30-60 de minute zilnic, in pas alert, poate face minuni.