Dieta cu MURĂTURI: Te ajută să scapi de 5 kilograme în doar 6 zile

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are aproximativ 25 de calorii.

Cu toate acestea, muraturile sunt benefice florei intestinale si ajuta la pornirea metabolismului si la eliminarea toxinelor din organism. Astfel, cu ajutorul unei salate de muraturi, a carei retete o vom prezenta, puteti sa slabiti aproximativ 2,5 kilograme in 3 zile. Aceasta salata de muraturi se consuma si dimineata si la pranz si seara in combinatie cu alimente proteice, pentru a ajuta organismul sa scape de grasime.

Reteta salatei de muraturi care te slabeste 2,5 kilograme in 3 zile:

Se toaca marunt 200 de grame de varza murata, 5 castraveciori murati, 4 gogonele si un pepenas murat. Se amesteca cu o lingurita de ulei si cu putina sare. Se taie o ceapa rosie cubulete si se amesteca bine totul. Se consuma 300 de grame din aceasta salata la fiecare masa.

Mic Dejun: 2 oua fierte si salata de muraturi

Gustare: o portie de salata de muraturi.

Pranz: 300 de grame de piept de pui la gratar si salata de muraruri

Gustare: o portie de salata de muraturi

Cina: Peste afumat si o portie de salata de muraturi

Gustare: cu doua ore inainte se culcare, jumatate de portie de salata de muraturi.

realitatea.net