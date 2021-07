Din cauza temperaturilor înalte, somonii din fluviul Columbiei rămân fără piele

Somonii din fluviul Columbia au fost expuși la temperaturi de nesuportat în apă, din cauza cărora pielea lor a început să se desprindă, ca și cum ar fi fost fierți de vii.

Fenomenul șocant s-a înregistrat în urma valului de căldură din nord-vestul Pacificului și a fost observat de un grup de conservare, transmite Digi24.ro.

Într-un clip publicat marți de organizația non-profit Columbia Riverkeeper, câțiva somoni care înoată într-un afluent al fluviului au corpurile acoperite cu leziuni despre care grupul spune că sunt rezultatul supraîncălzirii, relatează The Guardian.

De regulă, somonii migrează din ocean în fluviul Columbia, zona lor de reproducere, dar acum au schimbat în mod neașteptat cursul, a spus Brett VandenHeuvel, directorul executiv al Columbia Riverkeeper. El a spus că traseul prin râul Little White Salmon, un afluent al fluviului Columbia, acolo unde a fost înregistrat videoclipul, a fost soluția disperată a somonilor de a „scăpa de căldură”.

Grupul de conservare a înregistrat videoclipul după valul de căldură, într-o zi în care temperatura apei a depășit 21 de grade Celsius, o temperatură letală pentru acești pești, dacă sunt expuși la ea pentru perioade lungi de timp.

În SUA există o lege potrivit căreia temperatura din acest fluviu trebuie menținută sub 20 de grade Celsius. VandenHeuvel a comparat situația cu cea a unei persoane care încearcă să alerge la maraton la temperaturi de peste 38 de grade Celsius.

„Diferența este că asta nu este o distracție pentru somon”, a spus el. „Nu au de ales”. Cel mai probabil, somonii din videoclip vor muri din cauza bolilor și a stresului termic.

Această secvență este încă un alt exemplu al efectului tragic al valului recent de căldură, care a ucis sute de oameni din Pacificul de nord-vest și Canada și peste 1 miliard de animale marine și a provocat incendii în întreaga regiune.