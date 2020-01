Din inimă pentru Robert Grabazei

A trecut exact o luna de cand fotografa Irina Grabazei a facut publica drama familiei sale. Tanara mamica a marturisit printr-o scrisoare ravasitoare ca Robert sufera de amiotrofie spinala - o boala genetica care presupune pierderea nervilor motori. Cu fiecare zi, acesti copii pierd din puteri.



Aceasta a cerut ajutor de la toti oamenii cu inima mare. Desi a fost si continua sa fie o mobilizare impresionanta, suma de care are nevoie Robert pentru tratament este inspaimantatoare - 2 100 000 de dolari!



La o luna de la scrisoarea sa, Irina Grabazei a venit cu un mesaj de multumire pentru toti cei care nu au ramas indiferenti fata de istoria lui Robert:



„Ieri s-a facut o luna de la primul share al povestii lui Robert. Micutul nostru care inca nu a inteles ce inseamna viata, se lupta pentru a sa si invata o lume intreaga cum sa fii mai bun si sa crezi in minuni. La o luna avem cateva vesti bune:

- Robert a adaugat 300g in ultimile 2 saptamani, asa ca nu se pune problema sondei nazogastrice

- Are 1,7cm in plus la piept, semn ca toate manevrele de ambu, caugh assist si bipap il ajuta

A trecut o luna de cand voi toti v-ati aliat cu noi in lupta contracronometru pentru a ne ajuta copilasul care poarta pe umeri boala cu cel mai scump tratament din lume. Din ziua in care am aflat despre diagnosticul crunt, am trecut printr-un amalgam de emotii de la disperare, frica, neputinta, iar, alaturi de voi, toate s-au transformat in speranta si incredere ca luminita de la capatul tunelului este tot mai aproape!

Suntem maguliti de mesajele voastre, iar cu ajutorul vostru, putin cate putin s-a creat un bulgare mai mare. 790.639 $ este suma stransa in doar o luna. Este o suma enorma, care ne face sa fim mai aproape de 2.1 milioane de dolari, dar suntem inca departe. Acest cuvant „departe” este foarte greu de suportat cand stii ca pentru Robert fiecare zi este cruciala, dar voi alegeti sa credeti alaturi de noi si sa va luati timp pentru a-i spune povestea!

Ma uit la el si simt ca intr-o zi ii voi arata miile de mesaje, intr-o zi ii voi spune ca poate sa creada in oameni, pentru ca ei au crezut in el fara sa il cunoasca si, mana de mana, i-au dat o sansa la viata!

Nu avem cuvinte sa va multumim ca ne demonstrati ca minunile se intampla nu doar de sarbatori!”, se arata in mesajul mamicii.

Robert inca mai are mare nevoie de ajutorul tau. Doneaza si tu pentru sansa la viata a micutului, alaturi de familia sa iubitoare.

https://www.gofundme.com/f/lifeforrobert

Paypal: irina.grabazei@gmail.com

Revolut: +40751640814

Cont ING Romania: RO74INGB0000999905441861

Nume: Irina Grabazei

Cont MAIB Moldova: MD30AG000000022593763260

Nume: Grabazei Irina

Nr card: 4356960063220989

Pentru abonatii din R. Moldova:

expediati un sms cu numarul 590 la:

2910 (abonatii Unite, Moldcell), 1 sms - 45 MDL