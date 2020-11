Director Dacia: Toate modelele noi, lansate începând cu 2022, vor avea şi opţiunea unei motorizări hibride

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Premierul Ion Chicu e de părare că Igor Dodon nu are ca obiectiv să încerce să ajungă în funcţia de premier, imediat ce pleacă de la Preşedinţie. Afirmaţia lui Ion Chicu a...

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care autoritățile din Muntenegru l-au identificat ca fiind Vladimir Popov este de fapt Vladimir Moiseev, este...

Sandero Access, echipat cu acelaşi motor SCe de 65 CP, este disponibil la preţul de 8.600 de euro, în timp ce versiunea Comfort cu motorul TCe 90 CVT are un preţ identic cu cel al versiunii echivalente a modelului Logan.

"O atenţie deosebită a fost acordată atât siguranţei active, cât şi siguranţei pasive, care au fost îmbunătăţite. O să fac referire la sistemul automat de frânare de urgenţă (...). Un alt dispozitiv important adăugat este senzorul de unghi mort, care este util atât în oraş, cât şi pe autostradă, asistenţa la parcare (...). Pe lângă siguranţa activă, siguranţa pasivă a fost de asemenea îmbunătăţită. Am să fac referire la structura ranforsată pentru şocurile frontale şi laterale, la cele şase airbaguri disponibile pe noile modele (...), centurile de siguranţă care sunt pretensionate pirotehnic şi care aduc un plus de protecţie", a spus Daniela Copaciu. La rândul său, Mihai Bordeanu, director de marketing pentru Dacia în cadrul Grupului Renault, a precizat că toate autovehiculele vor avea aceleaşi dotări de siguranţă, indiferent de nivelul de echipare.

"Am studiat trendul, ce se întâmplă cu piaţa (...), or, cererea pentru motorizările diesel e în clară descreştere pe acest segment în Europa. Răspunsul simplu este nu, nu vom avea diesel în gamă", a precizat Bordeanu.

"La asta ne gândim foarte serios, este luată în calcul pentru viitorul gamei, este luată în calcul şi pentru viitorul altor modele. Toate modelele noi lansate începând cu 2022 vor fi electrificate. Atenţie, spun electrificate, nu electrice, deci vor avea şi această opţiune. Deocamdată, pentru lansarea generaţiei a treia de Sandero, costurile sunt încă destul de ridicate şi atunci am preferat să lansăm gama de motoare pe care aţi văzut-o, dar, cu siguranţă, hibridul e parte din planurile de viitor", a spus Mihai Bordeanu, potrivit Agerpres.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)