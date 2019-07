Discursul Prim-ministrului Maia Sandu în cadrul conferinţei de presă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Cea mai gravă problemă a Moldovei sunt instituțiile nefuncționale, moștenire a fostei guvernări. Țara are nevoie de transformări urgente pe interior.

În al doilea rând, am vrea să îmbunătățim relațiile bilaterale cu Ucraina. Ne dorim o colaborare mai strânsă cu Ucraina în sectorul economic și cel energetic. Vom încerca să stabilim un control al granițelor comun, permanent și sută la sută funcțional, pentru a pune capăt crimelor și traficului ilegal. Avem nevoie de un parteneriat puternic pentru a îmbunătăți situația ecologică a râului Nistru. Sunt convinsă că putem găsi soluții favorabile pentru cetățenii noștri și agenda Europeană comună.

Am discutat astăzi cu președintele Zelenski trei subiecte majore: securitatea regională și integrarea Europeană ca scop comun al țărilor noastre, agenda bilaterală a Moldovei și Ucrainei și eforturile noastre de a construi instituții funcționale pentru cetățeni.

