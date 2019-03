Discuţii pentru construirea unui nou pod peste râul Tisa, între România şi Ucraina

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.

La 19 martie 2019 Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun, Vitalie Rusu, a discutat cu Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib modalitățile de cooperare pe paliere sectoriale cu autoritățile municipale din orașul Praga

Primăvara astronomică, pentru toată emisfera nordică, începe odată cu echinocţiul de primăvară, care are loc în 2019 pe data de 20 martie, iar în emisfera sudică a Pământului, fenomenul fiind invers, marchează începutul toamnei astronomice. În regiunile polare din emisfera...

Până în acest moment au fost obţinute avizele de mediu necesare pentru planul urbanistic zonal şi au fost reduse la zero riscul apariţiei unor probleme care să afecteze derularea proiectului, fiind deja identificat şi culoarul de expropriere în vederea demarării construcţiei.

„În cadrul întâlnirii a fost prezentat conceptul general şi proiectul construcţiei podului, contextul şi iniţiativele locale pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei româno-ucrainean, discuţiile purtate la nivel central pentru proiectul de acord dintre cele două state, estimarea impactului de mediu al proiectului, realizarea lucrărilor topografice, geotehnice şi de conectare a podului la infrastructura rutieră din zonă. Am discutat şi clarificat cu ministrul ucrainean al infrastructurii, Vladimir Omelian mai multe aspecte cu privire la construcţia podului, inclusiv despre propunerea părţii ucrainene pentru stabilirea în această lună a unei întâlniri cu conducerea Ministerului Transporturilor pentru semnarea documentelor în scopul de a proceda şi iniţia proiectul de construcţie a podului”, a spus prefectul de Maramureş.

