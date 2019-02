Disperarea tovarăşului Dodon

În aceste zile, Dodon este iar la Moscova. El se întâlneşte acolo cu reprezentantul Kremlinului pentru „dezvoltarea relaţiilor economice” cu R. Moldova, vicepremierul Dmitri Kozak, cunoscut de mulţi ani la noi pentru că ar fi condus tentativa de impunere a controlului Moscovei asupra Chişinăului prin federalizare, în 2003, cu patriarhul Kiril şi cu preşedintele Vladimir Putin. Dodon discută cu Dmitri Kozak despre participarea la votul din 24 februarie a cetăţenilor din raioanele de est ale R. Moldova. Este vorba, de fapt, despre acordarea permisiunii de către Moscova, prin intermediul autorităţilor ilegitime de la Tiraspol pe care le controlează, pentru ca Dodon şi partidul său să beneficieze de mai multe zeci de mii de voturi din stânga Nistrului. Aceste măsuri, la pachet cu „amnistia” aplicată moldovenilor, care au depăşit termenul legal de şedere în Rusia, declarată de autorităţile ruse în decembrie, vin să consolideze electoratul PSRM înainte de alegeri. Însă, Dodon mai are nevoie să-şi rezolve o problemă pentru a putea spera la acumularea majorităţii în Parlament – ocolirea, într-un fel sau altul, a problemei tranzitului mărfurilor moldoveneşti prin Ucraina, pe care Rusia l-a interzis. Astfel, înţelegerile prin care Dodon a putut anunţa, anul trecut, deblocarea cu surle şi trâmbiţe a exportului produselor agricole spre Rusia, sunt lovite de nulitate şi îl prezintă pe Dodon drept un politician neserios, de care ruşii îşi pot bate joc după cum doresc.

