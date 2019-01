Divizia Tudor Vladimirescu, unealta cu care sovieticii au supus Armata Română.

Înființată din prizonieri români pe bază de voluntariat, scopul Diviziei a fost de a elimina cadrele militare ostile comuniștilor sau URSS, de a controla politic și ideologic forțele armate ale României. Instaurarea comunismului în România s-a făcut cu ajutorul principal al tancurilor sovietice, dar interfaţa, reprezentanții politici, au fost membrii Partidului Comunist, un partid-anexă al Cominternului – Internaționala a – III – a, controlat cu autoritate de la Moscova.



Stalin a declansat in 15 noiembrie 1943 operatiunea de destructurare a armatei romane, unul dintre stalpii statului roman modern: atunci s-a infiintat, in Uniunea Sovietica, divizia I Infanterie "Tudor Vladimirescu".



Liderii PCR au fost doar beneficiarii victoriilor militare ale Uniunii Sovietice.



Atacul Germaniei național-socialiste a demonstrat conducerii sovietice că nevoia de securitate, asigurarea unui cordon sanitar, care să absoarbă șocul unei eventuale lovituri venite din partea potențialilor inamici, necesită instalarea unor regimuri prietenoase în țările pe care Armata Roșie le-a ocupat.



FOTO: Col. Nicolae Cambrea, primul comandant al Diviziei Tudor Vladimirescu



Aşa cum îi mărturisea Stalin unui fruntaş iugoslav – Milovan Djilas – în războiul acesta nu este la fel ca în cel trecut; cel care ocupă un teritoriu îşi impune şi sistemul său social.1

Prizonieri deveniți voluntari



Impunerea sistemului social s-a făcut şi prin intermediul formaţiunilor de voluntari înfiinţate pe teritoriul Uniunii Sovietice din prizonierii de război capturaţi.

O astfel de formațiune constituită din voluntari a fost Divizia I Infanterie Tudor Vladimirescu, organizată sub atenta supraveghere a NKVD. Numele a fost inspirat de experienţa avută de Tudor Vladimirescu în timpul războiului rusoturc din 1806-1812, când a luptat în armata rusă, fiind şi decorat cu Ordinul Sfântul Gheorghe, clasa a – III – a. De asemenea, membrii diviziei considerau că liderul pandurilor luptase pentru popor împotriva acelora care-l exploatau.2



Soldaților și ofițerilor aflați în lagărele de prizonieri li s-au prezentat cele două soluții posibile: fie se alătură mișcării, fie vor avea de îndurat o captivitate dură în Gulag



s Cea care a coordonat eforturile propagandistice, a asigurat componenta ideologică şi a fost cureaua de transmisie între divizie şi sovietici a fost Ana Pauker (pe numele ei real – Ana Rabinsohn ).Aceasta a fost ajutată, printre alții, de Petre Borilă (Iorgu Dragan Rusev), Leonte Răutu (Lev Oigenstein), Dumitru Coliu (Dimităr Colev), Vasile Luca (Luka Laszlo, cel mai apropiat colaborat al Anei Pauker în Uniunea Sovietică) sau Valter Roman (Ernest Neulander). Toţi cei enumeraţi vor intra în ţară odată cu trupele sovietice şi vor sosi în Bucureşti în ziua de 31 august 1944, pe tancurile ruseşti.Înainte de înființare, soldaților și ofițerilor aflați în lagărele de prizonieri li s-au prezentat cele două soluții posibile: fie se alătură mișcării, fie vor avea de îndurat o captivitate dură în Gulag. Majoritatea covârşitoare a soldaţilor s-a raliat apelului, în proporţie de aproximativ 90%, spre deosebire de cadrele superioare, unde doar o parte dintre ofiţeris-au alăturat Diviziei.

Există cel puțin două explicații posibile pentru numărul mare de soldați dispuși să intre în rândurile formațiunilor de voluntari – 1) nu cunoşteau concret prevederile Codului de Justiţie Militară şi sancţiunile pe care le implică un asemenea gest şi 2) nu conştientizau importanţa jurământului militar, aşa cum o resimţeau ofiţerii. Guvernul Sovietic a aprobat crearea de unităţi militare de voluntari pe data de 2 octombrie 1943 4

Înfiinţarea concretă s-a produs pe data de 15 noiembrie 1943, membrii fiind nevoiţi să depună un jurământ de credinţă, încâlcând astfel flagrant Codul de Justiţie Militară – articolele 498-499, respectiv articolul 501 – care pedepsea cu moartea actul de trădare.

Jurământul îi obliga pe soldați să lupte împotriva trupelor hitleriste și să cultive o relație de prietenie față de Uniunea Sovietică: „Jur poporului meu robit de Nemţi să lupt pentru libertatea şi propăşirea lui. Jur să-mi îndeplinesc fără şovăire îndatoririle mele de ostaş în tabără, pe câmpul de luptă, oricând şi oriunde, să mă supun ordinelor comandaţilor mei şi să păstrez secretul militar. Jur să lupt pentru o prietenie trainică între România şi Uniunea Sovietică, care mi-a dat putinţa să lupt cu arma în mână pentru distrugerea duşmanului comun – Germania Hitleristă. Jur să păstrez cu sfinţenie frăţia de arme cu Armata Roşie. Jur să lupt până la ultima picătură de sânge contra nemţilor fascişti, care mi-au târât ţara în războiul lor nelegiuit”.5



FOTO: Mitingurile organizate de comuniști își arătau sprijinul pentru Divizie FOTO: RONCEA.RO

O epigramă de la Păstorel pentru Cambrea



Pericolul reprezentat de acești agenți ai Moscovei a fost sesizat și de către Nicolae Rădescu, președinte al Consiliului de Miniștri



Dezamăgit de rolul atribuit după Restaurația Carlistă, acesta încearcă să declanșeze un complot împotriva Regelui în aprilie 1934. Lovitura eşuează şi este internat în lagărul de la Doftana. Aici va fi iniţiat şi cooptat de comunişti. A fost unul dintre numeroşii tovarăşi de drum ai comuniştilor) şi a pus bazele nucleului viitoarei Armate a Republicii Populare Române.

Rolul atribuit voluntarilor Diviziei a fost completat prin Ordinul de Ministru nr. 2808 din 29 decembrie 1947 (ministrul Apărării Naționale era Emil Bodnăraș) care decapita conducerea Armatei.

Erau înlocuiţi zeci de generali – 30 şi colonei – 49 cu reprezentanţii unităţii Tudor Vladimirescu. 14, în mare parte. Raţiunea pentru care a fost constituită divizia îşi atinsese scopul – eliminarea celor care erau cunoscuţi pentru atitudinea ostilă la adresa comuniştilor şi a Uniunii Sovietice, controlul politic asupra pârghiilor de decizie în Ministerul Apărării şi la Marele Stat Major şi controlul ideologic, începerea drumului de creare şi educare a unei armate de tip nou, loiale conducerii Partidului, sub atenta supraveghere a agenţilor şi consilierilor militari sovietici, care asigurau expertiza necesară.

