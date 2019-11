Vicepremierul rus Dmitrii Kozak a recunoscut că Alianţa PSRM-ACUM a fost creată în iunie, la propunerea lui. Declaraţia a fost făcută, marţi, în cadrul unui briefing la Moscova, după negocierile moldo-ruse.

"A fost o situație când trebuia urgent să se ia o decizie pentru a depăși criza politică profundă din Republica Moldova. Am propus o opțiune de soluționare, atunci când a fost creată o coaliție pentru decriminalizarea ţării, pentru a crea condiții pentru alegerile noi. Am înțeles că o astfel de coaliție nu poate fi durabilă. Mă mir chiar că aceasta s-a menţinut aproape șase luni și am lucrat împreună", a declarat Dmitrii Kozak.

Vicepremierul rus s-a pronunţat împotriva alegerilor parlamentare anticipate, care potrivit lui "au obosit alegătorii moldoveni".

În acelaşi timp, Kozak a salutat instituirea noului guvern. Potrivit lui, noul guvern "demonstrează o dorinţă sinceră de a restabili colaborarea cu Rusia".

"A apărut un Guvern care nu va discuta despre prioritățile politicii externe, ci va lucra în direcţia dezvoltării economice şi polirice. Ei intenționează să continue reformele care au fost concepute anterior și care sunt, în opinia lor, necesare pentru poporul moldoveenesc. Nu s-a întâmplat nimic groaznic, nu am tras nicio sfoară - nici noi, şi, sperăm, nici partenerii noștri europeni și americani. Aceasta este alegerea suverană a Republicii Moldova", a mai spus Kozak.

https://www.publika.md