Doar câteva detalii despre scurta sau posibila lunga guvernare Oleinicenco la FMF

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Cancelarul german Angela Merkel se întâlneşte sâmbătă, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificării tensiunilor în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni, a anunţat luni Guvernul german, relatează The Associated Press.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Gala fotbalului moldovenesc – 2019… Sunt invitați la ea doar zece ziariști. Cei cu mari merite în fața Federației în opinia dlui Oleinicenco. Sau pe care le vor câștiga nu prin muncă profesionistă în favoarea fotbalului autohton, dar prin fraze zgomotoase, care-s în fond, niște sfârâiece clasice crengiene. Doar un exemplu dintr-un proaspăt pretins editorial. „Anul 2020, primul al noului deceniu, este sub zodia de maximă responsabilitate pentru fotbalul moldovenesc. Nu mai este loc de eroare, de încercare și de „lasă că e bine și așa”. A sosit marele moment al adevărului… În anul 2019, echipa administrativă a demonstrat că poate oferi schimbarea. Astfel, miza fixată pe fotbalul pentru toți este marele succes care trebuie construit cu mare atenție și pași concreți în 2020”. Să fie invitați la Gală și ziariștii care au contribuit concret sau încă mai contribuie la propagarea fotbalului? Cine-s alde Efim Josanu? Ion Andriuță, Liubomir Madan de la Radioul Național, Ion Robu de la Moldpres? Să stea acasă. N-avem nevoie de ei. „De ce, Sandule?”, îl întreabă lumea pe Alexandru Grecu. „Așa a hotărât, dl Președinte!”, răspunde el. …Vine peste puțin timp și ziua de naștere a lui Oleinicenco. Mamă dragă, ce secvență video este derulată cu un „Mulți ani trăiască!” colectiv, cu pretenție de inovație regizorală, ca un însemn de mare credință în Atotputernicul și Preafericitul Leonid! Mai ceva ca pe timpurile ceaușiste, brejneviste. Revenim la ele? Mă uit la oamenii care au fost rugați, probabil, să cânte osanale omagiatului. Sunt oameni stimați, personalități cu merite indiscutabile și încerc un sentiment sincer de jenă pentru situația în care au fost puși. Am, concomitent, recent, o senzație de revoltă față de insulta grosolană adusă lui Adrian Sosnovschi, fotbalului, bunului simț omenesc.

„La Comitetul Executiv au fost acceptați toți candidații propuși de către Comitetul de Antrenori, în afară de mine. Nu mi s-a explicat această decizie. Apoi, am citit pe site-ul fmf.md că antrenorul U-19 va fi confirmat de către președintele FMF, după consultarea Comitetului de Antrenori în componență nouă. Mai mult, am citit pe un alt site, sports.md, că pentru acest post a fost propus antrenorul de la Sheriff, Shota Makharadze, care anterior nici nu era pe lista de candidați. Vreau să-i felicit pe colegii mei, Valeriu Andronic, Igor Negrescu și Sergiu Secu că au fost aleși selecționeri ai naționalelor, dar în cazul meu este o enigmă. De ce se ajunge la standarde duble? Cine ia aceste decizii?”, a declarat Andrian Sosnovschi.

La puțin timp după încheierea carierei de jucător a fost cu începere din 2013 secundul lui Ștefan Stoica la formația Milsami Orhei. În 2016 a devenit antrenor-șef la ea, calificându-se în finala Cupei Moldovei. În același an a fost desemnat la Gala fotbalului moldovenesc cel mai bun antrenor. În 2017 Milsami a cucerit, în premieră, medaliile de bronz în campionatul Moldovei. În 2018 a lucrat la Atâray (Kazahstan).

Cu Zimbru a devenit vicecampion al țării și posesor al Cupei Moldovei. Este finalist al Cupei Rusiei cu Cernomoreț. La Saturn a fost vicecăpitan și căpitanul echipei (3 ani), egalând în această funcție performanțele altor doi faimoși fotbaliști moldoveni în campionatul Rusiei, liga superioară, Radu Rebeja și Alexandru Gațcan. Un argument în plus că s-a bucurat de autoritate, i-au fost apreciate înalt și calitățile de lider. La echipa națională a disputat 16 meciuri.

De ce? Doar, toate cerințele, rigorile înaintate au fost îndeplinite, respectate cu strictețe? Omul era déjà felicitat de prieteni, a început să facă cunoștință,ca și ceilalți tehiniceni, cu biografiile viitorilor candidați în echipa ce o va pregăti, a început să analizeze pe video, în arhiva personală, o viitoare tactică de joc care ar putea să se încununeze cu succes, să-i aducă satisfacție de pe urma muncii depuse, elevilor săi, publicului. Se informa, a început să culeagă detalii,care ar putea fi necesare, importante în activitatea zilnică, de perspectivă… A început să viseze frumos, cu ochii deschiși, uitănd de cruda realitate moldovenească. Ce s-a întâmplat totuși? Poate, până la urmă, s-a dovedit că Școala Federală și Comitetul de Antrenori a greșit, nu a ales candidatura potrivită? Poate s-a aflat, cu întârziere, că dumnealui are probleme cu justiția, legislația în vigoare? Poate a ieșit la iveală, în ultimul moment, că CV-ul său este neconvigător? Școala Federală și Comitetul de Antrenori, din câte se știe, deocamdată , nu și-au pus cenușă pe cap, declarând că au dat în bară, au comis o eroare. Organele judiciare, poliția nu au sesizat, pe moment, nimic ce ar putea compromite cariera sa, Biogarfia lui Adrian Sosnovschi ca jucător, antrenor? Să revedem, pentru o informare detaliată, CV-ul.

