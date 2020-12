DOC / Cum Platon a cumpărat Moldasig cu banii... de la Moldasig

Compania de asigurări Moldasig în jurul căreia se aude tot mai des cuvântul atac raider a simțit pentru prima dată mâna lui Platon încă în 2012, atunci când controversatul om de afaceri a cumpărat această companie - prin firme interpuse. Atunci șase firme au achiziționat cu 15,6 mln dolari SUA 480 000 de acțiuni ale Moldasig. Trei companii din cele șase, la scurt timp au luat credite de la două bănci comerciale din R. Moldova asigurând cu bunurile companiei de asigurări întoarcerea creditelor. Într-un final acele trei firme nu au mai returnat creditele și desigur că banii au fost luați forțat de către bănci de pe conturile Moldasig. Așa Veaceslav Platon a cumpărat Moldasig tot cu banii Moldasig.

Surse judiciare ne-au expediat la adresa redacției noastre două ordonanțe de pornire a urmăririi penale și o notificare a CNPF privind acționariatul de la compania de asigurări. Actele au fost întocmite în 2015, 2016 și 2017.

Din actele primite reiese că în 2012, prin intermediul companiilor intermediare „PROLINA-PRIM” SRL, ICS „STOCK-TRADING” SRL, ICS „SEMGROUP-SYSTEM” SRL, ICS „SV-INCOLECT” SRL, ICS „STAR-TRANS-GRUP” SRL și „PARADA-TEX” Veaceslav Platon a achiziționat 480.000 de acțiuni ale Moldasig la Bursa de Valori a Republicii Moldova de la compania rusă „ROSGOSSTRAKH”.

Pentru achiziționarea de acțiuni s-au folosit bani, care, sub diverse pretexte, au fost transferați de alte companii, toate înregistrate în Marea Britanie. Este vorba despre companiile: Westbum Enterprises Limited, Seabon Limited, PR-Vert System Limited, Liberton Associated Limited, Ca1don Holding Limited, care, printr-o ciudată coincidență, se aflau sub controlul aceluiași Veaceslav Platon. Banii au fost transferați în cadrul unor contracte false pentru furnizarea de materiale de construcții, echipamente pentru producerea de biocombustibili și alte bunuri.

La scurt timp, trei din șase companii, care au devenit fericiții proprietari de acțiuni la compania de asigurări MOLDASIG au solicitat ulterior împrumuturi de la VICTORIABANK și MOLDINDCONBANK - bănci comerciale, care în acea perioadă - erau controlate de... Veaceslav Platon. Drept urmare, au primit credite în sumă totală de 15,4 milioane de dolari, adică o sumă aproape egală cu suma pentru care cele șase companii menționate mai sus au achiziționat acțiuni MOLDASIG (15,6 milioane de dolari)

Aici este și apogeul schemei de preluare a Moldasig - Aceste trei împrumuturi au fost gajate cu bunuri ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A. și sunt încheiate trei contracte suplimentare de asigurare a riscului financiar. Conform acestor acorduri, „MOLDASIG” S.A. a garantat rambursarea a două împrumuturi acționarilor SRL STAR-TRANS-GRUP și SRL Prolina Prim, iar unul către Parada Tex SRL.

Acest lucru a devenit posibil datorită acțiunilor fostului director al companiei de asigurări V. Bodia., Care, după ce a încheiat un acord cu Platon, și în schimbul primirii a 30% din acțiunile transferate, a emis polițe de asigurare corespunzătoare în numele MOLDASIG și a asigurat o garanție de împrumut în valoare de 3.087.169 dolari americani.

După cum probabil ați ghicit deja, nici SRL STAR-TRANS-GRUP, nici Prolina Prim, nici Parada Tex SRL nu și-au îndeplinit obligațiile financiare și nu au restituit împrumuturile băncilor. În locul lor, MOLDASIG a făcut-o, plătind în total 14 074 706 dolari.

În așa mod Veacelslav Platon a pus mâna pe Moldasig iar așa-numiții acționari au folosit banii MOLDASIG sub masca compensării asigurării pentru împrumuturile bancare neplătite.

Coincidență sau nu, însă procurorii - Adriana Bețișor și Andrei Băieșu care au emis aceste ordonanțe de pornire a urmăririi penale pe cazul preluării Moldasig au plecat din Procuratură urmare a anchetei pornite de procurorul general Alexandr Stoianoglo.

Iar Adrian Popenco care a notificat CNPF cu privire la transparența acționariatului la Moldasig a plecat de la Procuratura Anticorupție fiind numit șeful adjunct al Procuraturii municipiului Chișinău.

Publicăm mai jos notificarea lui Popenco către CNPF:







Ordonanța de pornire a urmăririi penale semnată pe 15 iunie 2015 de ex-procurorul Adriana Bețișor:





