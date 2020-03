Document UE: Rusia a lansat ”o campanie media de DEZINFORMARE semnificativă” împotriva Occidentului, pentru a înrăutăţi impactul coronavirusului

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile...

La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunță BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control".

Raportul mai citează ştiri false create de Rusia în Italia, unde are loc a doua cea mai gravă epidemie de coronavirus după cea din China, acuzând că UE este incapabilă să gestioneze pandemia, în pofida unei serii de măsuri colective luate de guverne în ultimele zile.

”Mesajele de dezinformare pro-Kremlin avansează ideea că noul coronavirus este o creaţie umană, folosită ca armă de către Occident”, afirmă raportul, citat prima oară de Financial Times.

