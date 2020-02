Dodon confirmă că l-a întrebat pe Morari de ce nu-l investighează pe Năstase: „A fost o glumă”

Președintele Igor Dodon afirmă că a glumit atunci când l-a întrebat pe fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, de nu a inițiat o investigație pe numele președintelui Platformei DA, Andrei Năstase.

Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Secretele puterii”, la Jurnal TV, că a avut în anul 2019 două întâlniri cu președintele Igor Dodon.

„Numai de două ori? Poate de mai multe ori m-am văzut. Nu îmi aduc aminte de câte ori, pentru că eu mă văd cu foartă multă lume”, a comentat astăzi Dodon.

Totodată, Viorel Morari a declarat că în cadrul unei întâlniri de la vila Condrița, din noiembrie, Igor Dodon s-a interesat de ce la Procuratura Anticorupție nu există investigații în privința liderului Platformei Demnitate și Adevăr.

„Cred că a fost o glumă. Ce am eu să îl întreb despre Năstase sau despre altcineva? Eu, într-adevăr, am întrevederi cu foartă multă lume. Nu am privit aseară „Secretele Puterii”, nu vă supărați. Nu știu ce a spus dumnealui. Cred că poate confirma și dânsul că nu am făcut presiuni asupra nimănui. Nu am cerut să fie investigat cineva sau poate în glumă a fost ceva. De aceea, nu văd nicio problemă”, a spus Dodon.

