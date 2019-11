Dodon e acuzat că face lobby pentru un miliardar rus care vrea Aeroportului Internaţional Chişinău

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Coechipiera lui Ilan Şor, Marina Tauber, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că în vară, după schimbarea puterii, lui Şor i s-a propus să vândă sau să stopeze negocierea cu Rothschild. „De ce comisia parlamentară a pus la îndoială legalitatea concesionării din 2013?, se întreba Tauber. Pentru că Dodon are interese personale - aeroportul urma să revină businessmanului Troţenko din Rusia, iar Dodon urma să primească din afacere 100 de milioane de euro”, a spus Marina Tauber.

În timp ce comisia parlamentară de anchetă aduna informațiile despre concesionarea Aeroportului Internațional Chişinău, a ieşit la iveală că deputatul fugar Ilan Şor, beneficiarul companiei Avia Invest care a concesionat principala aerogară a ţării, vrea să vândă compania. În ciuda implicării Guvernului şi Procuraturii, precum şi aplicării sechestrului pe unele active, Şor a anunțat comercializarea companiei Avia Invest unui off shore din Guencey ce aparține lui Nathaniel Rothschild. Ministrul Economiei, Vadim Brînzan, a dat asigurări că operațiunea nu are legalitate deplină fără îngăduirea autorităților de la Chișinău care au rezerve față de întreaga traiectorie a concesionării.

De când a venit la guvernare, coaliţia PSRM-ACUM a anunţat că va revizui mai multe tranzacţii pe care le consideră păguboase pentru stat, puse în aplicare de fosta guvernare democrată în interesul unor beneficiari obscuri. Astfel au ajuns sub lupa procurorilor atât înstrăinări de active recente, precum Air Moldova şi Tutun CTC, cât şi contracte mai vechi.

