Dodon îi sare în apărarea lui Krasnoselski! Socialistul l-a mustrat pe Grosu, pentru că l-a numit „SEPARATIST”

Socialistul Igor Dodon l-a mustrat pe spicherul Igor Grosu, deoarece acesta l-ar fi numit „separatist” pe Vadim Krasnoselski, iar pe el – trădător de țară.

„Eu am văzut multe declarații, că e trădare… O să le răspund criticilor mei. Trădare e ceea ce fac ei în mai multe domenii, trădare e atunci când se majorează prețurile. Evident că noi nu recunoaștem conducerea de acolo. Dar noi vrem să unificăm țara? Noi cu cine vom rezolva problema transnistreană? O vom rezolva cu cei care sunt acolo la conducere. Oamenii de acolo au votat pentru Krasnoselski. Pai, care e problema? L-am felicitat, deoarece anume cu el trebuie să purtăm discuții. E o stimă față de votul cetățenilor noștri. Noi trebuie să-i aducem pe toți sub regim constituțional, dar cum să o facem? Cu tancurile, așa cum au încercat în Georgia? Sau cu presiune, așa cum își dorește cineva de aici? Cu ei trebuie să discutăm”, a declarat Dodon joi-seară, în cadrul unei emisiuni de la Prime TV, transmite Știri.md cu referire la Ziarulnational.md.

Dodon a mai adăugat că a rezolvat mai multe probleme cu cel pe care l-a numit „președintele Transnistriei”.

„Să-i faci separatiști, cum a făcut-o Grosu, e cel mai simplu. Eu cu Krasnoselski, atunci când eram președinte, am avut șapte-opt întrevederi destul de bune. S-au rezolvat o mulțime de lucruri. S-a deschis podul (care leagă Rezina de Râbnița n.r.), școlile funcționează, terenurile agricole… Ceea ce face actuala guvernare nu e corect”, a mai adăugat Dodon.