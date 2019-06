Dodon n-are de gând să-l amnistieze pe Vlad Filat

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

După demisia Guvernului Filip, un funcționar ar fi fost surprins cum scoate din sediul Executivului un scaun sub pretextul că ar fi proprietatea sa. Acest episod arată cum nu se poate mai bine perplexitatea reprezentanților vechii puteri surprinși de năruirea bruscă a guvernării PDM.

„În acești doi ani și jumătate cred că am amnistiat doar în 1-2 cazuri, care nu erau politice. Nu voi amnistia politicieni”, a răspuns Dodon atunci cînd a fost întrebat dacă l-ar amnistia pe Vlad Filat sau Veaceslav Platon. Declarația a fost făcută la postul NTV.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)