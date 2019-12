Dodon: Nu am cerut să fie scoşi bani din rezerva valutară, am cerut clarificări

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

„În acest sens, am cerut instituţiilor responsabile să îmi prezinte o analiză privind toate resursele financiare care pot fi utilizate pentru rezolvarea unor nevoi imediate ale cetăţenilor, dar şi pentru proiecte de anvergură. Inclusiv, am solicitat o analiză privind situaţia rezervelor valutare şi potenţialul acestora”, a precizat Dodon.

„Cetăţenii noştri au dreptul să cunoască de ce ţinem aceşti bani ai lor în străinătate, unde sunt valorificaţi pentru deficitul bugetar al altor ţări, cu o dobânda aproape zero, în timp ce noi suntem nevoiţi să luăm împrumuturi cu 1-2 la sută pentru a construi drumuri sau a face alte investiţii importante pentru infrastructură şi dezvoltarea durabilă”, a spus Dodon.

„Nu am cerut niciunei instituţii să scoată bani din rezerva valutară, aşa cum în mod manipulativ au afirmat unii, am cerut însă clarificări şi voi primi aceste clarificări, indiferent că le place sau nu unor experţi, după care voi informa şi opinia publică în detaliu legat de ce se întâmplă cu rezerva financiară a ţării, dar şi de sursele financiare interne pe care le-am identificat”, a declarat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, transmite Știri.md cu referire la Adevarul.ro.

