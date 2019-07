Doi pinguini de acelaşi sex au devenit părinţii unui pui care a eclozat la acvariul londonez Sea Life

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Săptămâna trecută, pinguinii de la ZSL London Zoo au fost fotografiaţi alături de un steag al comunităţii LGBTQ, pentru a celebra tradiţionala paradă gay organizată în fiecare an în capitala britanică.

