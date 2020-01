Doisprezece morţi şi câteva persoane dispărute în incendiile de vegetaţie din Australia, izbucnite de mai multe luni după trei ani de secetă

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Un automobil de model Dacia s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit puternic cu un Mercedes, in noaptea de Revelion, pe bulevardul Dacia din capitala. Sunt mai multi raniti. Imaginile au fost postate pe retelele de socializare. Potrivit internautilor, totul s-a intamplat dupa miezul...

Cum a apărut calendarul gregorian și anul bisect Anul 2020 este an bisect, cu 366 zile, luna februarie având 29 zile. Din patru în patru ani este nevoie ca lunii februarie să-i fie adăugată o zi. Cum a apărut calendarul iulian În anul 46 î.Hr., la iniţiativa...

Iată predicțiile pentru fiecare zodie în parte: Berbec Cei născuți în zodia Berbec vor avea un an important în cariera lor, cu mari responsabilități. Anul 2020 este pentru ei anul îl care vor cunoaște o creștere profesională, iar eforturile lor vor...

La Milton, o mică localitate pe coasta de sud a statului New South Wales, oamenii au stat la cozi ore în şir pentru a putea cumpăra orice mai rămăsese pe rafturile magazinelor alimentare. Conform unui localnic, magazinul alimentar a limitat vânzările la doar 6 produse de client, iar o pană de energie electrică a făcut imposibilă plata cu cardul.

„Focul continua să se intensifice şi apoi s-a lăsat întunericul (din cauza fumului n.r.). Nu puteai nici să-ţi vezi mâna dacă o ridicai în faţa ochilor. Apoi în întunericul deplin au început să se vadă sclipiri roşii şi am înţeles că suntem în calea flăcărilor. Cenuşă a început să cadă din cer, urmată de tăciuni aprinşi. În acel moment, lumea a început să intre în apă. Din fericire, direcţia vântului s-a schimbat şi focul ne-a ocolit”, conform relatării unui localnic din Mallacoota, citat de Reuters.

Conform primelor estimări ale poliţiei, aproape 200 de gospodării din New South Wales au fost distruse de flăcări.

„Cu tristeţe raportăm că poliţia a confirmat încă trei decese în urma incendiilor de pe coasta de sud”, a anunţat miercuri un reprezentant al poliţiei din Sydney. „Poliţiştii se află la lacul Conjola unde o casă a fost complet distrusă de flăcări iar locatarul este dat dispărut”, a adăugat el. Persoana dispărută are 72 de ani.

Corpul unui bărbat a fost descoperit miercuri dimineaţă în epava arsă a maşinii sale, pe coasta sudică a statului New South Wales, iar autorităţile susţin că numărul victimelor ar putea creşte odată ce pompierii vor reuşi să pătrundă în zonele grav afectate de incendii.

Incendiile de vegetaţie au distrus până acum peste 4 milioane de hectare, iar condiţiile favorabile duc la apariţia de noi focare aproape în fiecare zi. Miercuri sunt încă peste 100 de focare de incendii active în statul New South Wales (NSW), iar mii de pompieri luptă cu flăcările.

