Doliu în lumea filmului - Un cunoscut actor a murit

Actorul Willie Garson, cunoscut pentru rolul lui Stanford Blatch din „Sex and the City” a murit. Actorul american se făcuse remarcat și după ce l-a intrepretat pe Mozzie din „White Collar”. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani.

Inftormația privind decesul actorului a fost confirmată de un membru al familiei lui, pentru Variety. Cauza decesului nu a fost divulgată.



În serialul „Sex and the City” al HBO, Garson l-a interpretat pe impresarul Stanford, prietenul spiritual şi elegant al lui Carrie Bradshaw, personaj jucat de Sarah Jessica Parker. Garson a revenit în rol şi în filmele inspirate de serial, „Sex and the City” şi „Sex and the City 2”, şi a filmat recent pentru noul capitol al serialului, „And Just Like That”, produs de HBO Max.