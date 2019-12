Domnia de un deceniu a lui Viktor Orban transformă un instalator de gaze în primul miliardar în dolari din anturajul liderului ungar

Decenii la rând, Meszaros a lucrat ca instalator de gaze şi mai apoi ca primar în satul natal al lui Orban.

Lorinc Meszaros, primul miliardar în dolari din anturajul premierului Viktor Orban, prieten din copilărie al acestuia, şi-a construit cea mai mare parte a imperiului său corporate în continuă extindere în numai cinci ani de acumulare nebunească de avuţie, scrie Bloomberg.

Decenii la rând, Meszaros a lucrat ca instalator de gaze şi mai apoi ca primar în satul natal al lui Orban. Acesta este un simbol al clasei de antreprenori loială guvernului, clasă care a luat amploare puternic după revenirea la putere a lui Orban în 2010. O caracteristică majoră a administraţiei este corupţia, potrivit Transparency International.

Însă Meszaros, care se bazează pe contracte de stat şi proiecte finanţate cu bani de la UE pentru a crea o întreagă reţea de companii în diverse sectoare, de la cel financiar şi al construcţiilor la energie şi turism, spune că succesul său nu are deloc de-a face cu Orban. „Nu am avut niciodată o relaţie de business cu premierul“, scria Meszaros, în vârstă de 53 de ani, într-un răspuns scris la întrebări, una dintre rarele ocazii în care a comentat pe marginea businessului său. „Relaţia noastră este una privată. Îl cunosc pe Viktor Orban din copilărie. Am declarat în numeroase ocazii că-i respect realizările şi îl consider prieten“.

Bloomberg Billionaires evaluează averea lui Meszaros, incluzând activele deţinute de soţia acestuia, la 1,5 miliarde de dolari. Soţia acestuia şi trei copii participă la administrarea companiilor deţinute. Legăturile cu guvernul, susţine Meszaros, au fost inevitabile în condiţiile în care multe din companiile sale sunt implicate în proiecte finanţate de stat.

Acesta arată că firmele sale depun oferte în licitaţii de achiziţii publice ca şi alte firme ungare şi străine.

Nu toată lumea este convinsă că prietenia cu Orban nu-i aduce beneficii. „Când Meszaros depune ofertă pentru ceva, câştigă mereu“, arată Istvan Janos Toth, director al Centrului de Cercetare în Corupţie din Budapesta. „Aceasta este esenţa nepotismului“.

Bombardat în legătură cu potenţialele legături cu Meszaros, pe care partidele de opoziţie îl consideră o faţadă pentru avuţie controlată de premier, Orban a respins acuzaţiile.

Meszaros îşi pune succesul pe seama deceniilor de muncă asiduă. Planurile de viitor ale acestuia includ extinderea companiilor sale dincolo de Ungaria, în linie cu apelul lui Orban de construire a unei noi clase de antreprenori în următorul deceniu care să aducă profiturile realizate peste graniţe acasă.