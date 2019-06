Donald Trump a ameninţat un jurnalist cu închisoarea pentru că a fotografiat o scrisoare de la Kim Jong-un

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, revine la Chișinău pe un cal alb după ce Moscova a reușit să impună o guvernare pro-rusă, sub acoperireaeuropeană. De această părere sunt comentatorii politici Nicolae Negru și Petru Bogatu, relateaza deschide.md.

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din...

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a interzis vineri companiilor aeriene ruse să opereze zboruri către Georgia, la o zi după ce vizita unui parlamentar rus la Tbilisi a dus la proteste masive în faţa Parlamentului georgian, potrivit The Guardian.

"Aşa că distraţi-vă cu povestea voastră. Pentru că sunt sigur că va fi a 28-a poveste oribilă pe care o am în revista Time", a afirmat el. "Este incredibil. După tot ceea ce am făcut şi după succesul pe care l-am avut, felul în care revista Time scrie este absolut incredibil".

Preşedintele a răspuns: " Ţi-am spus următoarele. Ţi-am spus că poţi să te uiţi la asta off-the-record. Asta nu înseamnă că poţi să iei aparatul şi să faci poze. OK? Aşa că sper să nu ai o poză cu asta". Trump, care are o relaţie controversată cu presa, la care s-a referit ca fiind "duşmanul poporului" în ciuda faptului că-i place atenţia pe care publicaţiile i-o acordă, s-a plând de articolul pe care revista l-a publicat despre el.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)